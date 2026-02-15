跨文化奇幻體驗 魔法藝術節在十鼓

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」於2月7、8日及2月13日至15日連續兩週在台南十鼓文創園區登場，結合東西方神祕文化、藝術展演與節慶市集，打造跨文化的奇幻體驗。臺南市長黃偉哲14日下午受邀到場參觀，並發送「金馬伍吉」新春紅包向民眾拜年。他也邀請民眾把握假期來台南走春，感受熱鬧的節慶氛圍。

黃偉哲市長表示，感謝來自世界各地的藝術家齊聚台南，透過創作交流展現多元文化能量。活動不僅呈現藝術展演，也融合民俗與宗教元素，展現深厚人文底蘊。他也特別感謝阿男道長長期投入文化傳承與創作，讓傳統信仰藝術以新的形式走入大眾視野。

十鼓文創股份有限公司指出，本次活動三大亮點包括：第一，「國寶級工藝」展出阿男道長珍藏的「十大巨幅神尊彩繪畫像」及「傳統巨型紙紮神尊」，讓民眾近距離欣賞東方匠師在信仰結構與藝術設計上的精湛技藝。第二，「米龍達人」現場創作展演，阿男道長將於特定時段呈現米龍藝術，演繹「安龍謝土」科儀，展現客家與閩南文化精神。第三，設置祈福燈區、平安橋與震鼓除穢等多項體驗活動，營造沉浸式參與氛圍。

此外，活動邀集國際表演團隊，結合打擊樂、環境劇場與儀式型演出，讓百年糖廠場域轉化為充滿藝術與奇幻能量的文化空間。

台南 信仰 臺南

