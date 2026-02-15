快訊

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

立委王美惠騎小綿羊帶路 推薦嘉義美食咖哩餃

中央社／ 台北15日電
民進黨立委王美惠總是騎著機車在嘉義市區穿梭跑行程，其中「阿潘肉包」麵攤的陽春麵，是她兒時記憶的好味道，二代接手後推出的咖哩餃，更是她的最愛。（王美惠辦公室提供） 中央社
民進黨立委王美惠總是騎著機車在嘉義市區穿梭跑行程，其中「阿潘肉包」麵攤的陽春麵，是她兒時記憶的好味道，二代接手後推出的咖哩餃，更是她的最愛。（王美惠辦公室提供） 中央社

被稱為「機車立委」的民進黨立委王美惠，時常騎著「小綿羊」在市區穿梭，因行程繁忙總是一個人外食，口袋名單也不藏私，其中「阿潘肉包」的陽春麵，是王美惠兒時記憶的好味道，二代接手後推出的咖哩餃，更是她的最愛。

王美惠說明，觀光客到嘉義旅遊時，一定會到著名地標噴水圓環附近走走，就在中央噴水池旁，有家百年歷史的「新台灣餅舖」，前身其實是日本人在1901年創立的高級餅店「日向屋」，更傳曾為日皇太子來台巡視時欽點的御用點心舖。

新台灣餅舖的創業人盧福年輕時就在日向屋服務，二次世界大戰後日軍撤離台灣，盧福在原址重新創業，並更名為「新台灣餅舖」，特地聘請日本和菓子大師進行技術指導，並指定二代負責人盧昆常與2名年輕師傅參與訓練課程，以延續日式糕餅風味。

王美惠解釋，經傳承到第三代後，台式糕餅融入西式口感，將傳統大餅進行小食革命，創造出適合現代的精緻、小份量「嘉餅」禮盒，不只保留古早味，餅模更融入嘉義地標元素，包括噴水池、火雞肉、阿里山日出、棒球等，4個餅還能拼出「嘉」字，成為特色伴手禮。

另外，嘉義還有一項「斜槓美食」：阿潘肉包。王美惠提到，許多民眾光看店名，直覺會以為是專賣包子的店，但其實阿潘肉包是一家傳承三代的老字號，最早只是路邊的麵攤，當時沒有正式店名，街坊鄰里便以「賣包子的那間麵店」相稱，久而久之「阿潘肉包」的名稱也就這樣流傳下來。

王美惠回憶，自己小時候吃的，其實是阿潘肉包麵攤的陽春麵，陪伴她度過成長歲月，也成為在地民眾共同的味覺記憶；後來由第二代、第三代接手經營後，店家除守住傳統口味，也不斷嘗試創新，陸續研發多款新產品。

王美惠談及，在第二代女兒潘美玲接手經營後，轉型成包子饅頭專賣店，蛋黃酥、咖哩餃等產品更在網路上走紅，成為嘉義伴手禮名店；其中，蛋黃酥透過精準的烘烤時間與製程調整，讓口感更加細緻、層次更豐富，成功吸引不同世代的消費者。

王美惠表示，她很喜歡吃阿潘肉包的咖哩餃，外皮酥香、內餡濃郁，不僅展現店家持續創新的成果，也象徵嘉義在地美食在傳承中，不斷進化的生命力，並藉由參加國際食品展，走向世界。

王美惠 嘉義 咖哩

延伸閱讀

嘉義縣市長選戰綠營雙箭齊發 蔡易餘、王美惠搶先布局

嘉市長選戰4參選人看板大車拚 藍白整合卡關暗潮洶湧

王美惠拚嘉市長釋善意未推議員人選 與黃家班形成微妙競合關係

嘉市府北棟大樓動土充滿選舉味 黃敏惠林倩綺當著劉世芳面爭取輕軌

相關新聞

立委王美惠騎小綿羊帶路 推薦嘉義美食咖哩餃

被稱為「機車立委」的民進黨立委王美惠，時常騎著「小綿羊」在市區穿梭，因行程繁忙總是一個人外食，口袋名單也不藏私，其中「阿...

高齡想再工作政府做你靠山！雲林阿嬤分享重返職場喜悅

因應高齡化社會帶來勞動力吃緊，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵中高齡與退休族群重返職場。雲林63歲林彩雲，年輕喪夫，...

台南推惜食減量「廚餘先瀝水」 環保局：含水量過高恐增清運負擔

農曆春節將至，家戶採買與烹調量明顯增加，南市府環保局提醒民眾，在享受圍爐與年節美食之際，也應落實「惜食減量」與廚餘回收前...

案件量年逾萬件 台南捕蜂捉蛇採分級處理全年不打烊

小年夜今白天天氣晴朗，高溫更飆破30度溫暖如春夏，也要注意蜂蛇出沒，台南市捕蜂捉蛇業務回歸市府農業局後，每年捕蜂約450...

不一樣的年味！台南攜手跨國創作者 春節走進閱讀與祝福文化體驗

迎接農曆新年，南市府文化局攜手公益團體與義大利說故事大師Davide Cali，推出「馬年靈感奔馳微繪本」閱讀行動，同時...

燈節散場 鹽水街道依舊蕭條

台南蜂炮與月津港燈節，曾為鹽水小鎮點亮夜色，從春節熱鬧至元宵，但節慶結束，街道也歸於冷清，商家早早打烊，人口老化與外流問...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。