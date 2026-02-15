立委王美惠騎小綿羊帶路 推薦嘉義美食咖哩餃

被稱為「機車立委」的民進黨立委王美惠，時常騎著「小綿羊」在市區穿梭，因行程繁忙總是一個人外食，口袋名單也不藏私，其中「阿潘肉包」的陽春麵，是王美惠兒時記憶的好味道，二代接手後推出的咖哩餃，更是她的最愛。

王美惠說明，觀光客到嘉義旅遊時，一定會到著名地標噴水圓環附近走走，就在中央噴水池旁，有家百年歷史的「新台灣餅舖」，前身其實是日本人在1901年創立的高級餅店「日向屋」，更傳曾為日皇太子來台巡視時欽點的御用點心舖。

新台灣餅舖的創業人盧福年輕時就在日向屋服務，二次世界大戰後日軍撤離台灣，盧福在原址重新創業，並更名為「新台灣餅舖」，特地聘請日本和菓子大師進行技術指導，並指定二代負責人盧昆常與2名年輕師傅參與訓練課程，以延續日式糕餅風味。

王美惠解釋，經傳承到第三代後，台式糕餅融入西式口感，將傳統大餅進行小食革命，創造出適合現代的精緻、小份量「嘉餅」禮盒，不只保留古早味，餅模更融入嘉義地標元素，包括噴水池、火雞肉、阿里山日出、棒球等，4個餅還能拼出「嘉」字，成為特色伴手禮。

另外，嘉義還有一項「斜槓美食」：阿潘肉包。王美惠提到，許多民眾光看店名，直覺會以為是專賣包子的店，但其實阿潘肉包是一家傳承三代的老字號，最早只是路邊的麵攤，當時沒有正式店名，街坊鄰里便以「賣包子的那間麵店」相稱，久而久之「阿潘肉包」的名稱也就這樣流傳下來。

王美惠回憶，自己小時候吃的，其實是阿潘肉包麵攤的陽春麵，陪伴她度過成長歲月，也成為在地民眾共同的味覺記憶；後來由第二代、第三代接手經營後，店家除守住傳統口味，也不斷嘗試創新，陸續研發多款新產品。

王美惠談及，在第二代女兒潘美玲接手經營後，轉型成包子饅頭專賣店，蛋黃酥、咖哩餃等產品更在網路上走紅，成為嘉義伴手禮名店；其中，蛋黃酥透過精準的烘烤時間與製程調整，讓口感更加細緻、層次更豐富，成功吸引不同世代的消費者。

王美惠表示，她很喜歡吃阿潘肉包的咖哩餃，外皮酥香、內餡濃郁，不僅展現店家持續創新的成果，也象徵嘉義在地美食在傳承中，不斷進化的生命力，並藉由參加國際食品展，走向世界。