高齡想再工作政府做你靠山！雲林阿嬤分享重返職場喜悅

因應高齡化社會帶來勞動力吃緊，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵中高齡與退休族群重返職場。雲林63歲林彩雲，年輕喪夫，獨力扶養4名子女長大，如今已是阿嬤的她，選擇再走出家門，透過就業媒合成為銀行兼職清潔員，她甚感欣喜也點亮人生下半場。

林彩雲指出，38歲時老公車禍驟逝，留下尚在求學的4個孩子。面對突如其來的變故，她沒時間沉溺悲傷，咬牙撐起家計。每天清晨天未亮就到市場賣海鮮。十多年後投入清潔工作，努力負責逐步升任領班，再苦唯一的信念就是「要讓孩子好好長大」。

隨著任職公司接案中斷，她被迫離開職場。2023年成了全職阿嬤，在孫子上幼兒園後生活歸於平靜，空巢反讓自己感到失落，兒女雖勸她安享晚年，但看到孩子背負房貸與生活壓力，她想為自己或家人做些什麼？

去年鼓起勇氣走進虎尾就業中心，在就服員協助下，依她工作經驗媒合，並運用「五五就業促進獎勵」順利推介上工。去年4月，她重新穿上工作服，成為銀行兼職清潔員。她笑說，每天踏出家門上班那一刻，甚感欣喜，好像回到充實的從前，心中黯淡的燈重新點亮。