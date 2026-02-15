高齡想再工作政府做你靠山！雲林阿嬤分享重返職場喜悅
因應高齡化社會帶來勞動力吃緊，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵中高齡與退休族群重返職場。雲林63歲林彩雲，年輕喪夫，獨力扶養4名子女長大，如今已是阿嬤的她，選擇再走出家門，透過就業媒合成為銀行兼職清潔員，她甚感欣喜也點亮人生下半場。
林彩雲指出，38歲時老公車禍驟逝，留下尚在求學的4個孩子。面對突如其來的變故，她沒時間沉溺悲傷，咬牙撐起家計。每天清晨天未亮就到市場賣海鮮。十多年後投入清潔工作，努力負責逐步升任領班，再苦唯一的信念就是「要讓孩子好好長大」。
隨著任職公司接案中斷，她被迫離開職場。2023年成了全職阿嬤，在孫子上幼兒園後生活歸於平靜，空巢反讓自己感到失落，兒女雖勸她安享晚年，但看到孩子背負房貸與生活壓力，她想為自己或家人做些什麼？
去年鼓起勇氣走進虎尾就業中心，在就服員協助下，依她工作經驗媒合，並運用「五五就業促進獎勵」順利推介上工。去年4月，她重新穿上工作服，成為銀行兼職清潔員。她笑說，每天踏出家門上班那一刻，甚感欣喜，好像回到充實的從前，心中黯淡的燈重新點亮。
就業中心主任廖家偉表示，「五五就業促進獎勵」鼓勵年滿55歲以上或45歲以上依法退休者重返職場，經公立就業服務機構推介就業並工作滿90日，即可申請每次3萬元獎勵金，部分工時則為1萬5千元，最多可領2次。統計至114年底，雲林縣已有173人次受惠，補助金額達486萬元。計畫不僅為中高齡者注入再出發的勇氣，也讓寶貴經驗重新成為社會持續運轉的重要力量。
