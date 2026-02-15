案件量年逾萬件 台南捕蜂捉蛇採分級處理全年不打烊
小年夜今白天天氣晴朗，高溫更飆破30度溫暖如春夏，也要注意蜂蛇出沒，台南市捕蜂捉蛇業務回歸市府農業局後，每年捕蜂約4500巢、捉蛇達6000隻，全年通報案件超過1萬件，今年度由70位義消組成專業團隊，提供全年無休服務，讓民眾發現蜂蛇即時獲得協助。
農業局表示，實施捕蜂捉蛇由單一廠商專責處理後，今年度由近70位義勇消防人員組成專業團隊，可迅速到場處理各類案件，民眾若遇上蜂類或蛇類出沒，可撥打市民服務專線1999、廠商專線0965-565-980或農業局免付費專線0800-241-314等通報管道。
農業局也說，捕蜂捉蛇為民服務全年無休不打烊，其中捕蜂服務時間為每天清晨6時至深夜24時，並依蜂種、位置及危險程度採分級處理原則；若蜂巢位在校園、公共空間或已造成民眾遭蜂螫情形，將立即派員摘除。
另外，虎頭蜂案件則由承攬廠商先向民眾說明其習性後，會在下午17點後進行摘除作業；非虎頭蜂且蜂巢未位在校園或公共空間，也未造成蜂螫事件者，則會在接獲通報後24小時內完成處理。針對捉蛇服務則提供全天候24小時不間斷支援。
農業局指出，據統計資料顯示，捕蜂案件以虎頭蜂為大宗，約占57%；捉蛇案件則以臭青公最多，其次為眼鏡蛇，顯示蜂類及蛇類活動範圍有都市化之趨勢，且每年春夏秋交替期間為蜂蛇通報高峰期，也提醒民眾從事戶外活動或登山時，宜穿著適當防護裝備，保持冷靜，並通報專業人員到場協助，以確保人身安全。
