不一樣的年味！台南攜手跨國創作者 春節走進閱讀與祝福文化體驗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府文化局長黃雅玲（左）近期與義大利說故事大師Davide Cali（右）會面交流，除致贈象徵祝福的馬年紅包外，也就未來可能的創作駐市、繪本交流及閱讀推廣合作交換意見。圖／南市文化局提供
迎接農曆新年，南市府文化局攜手公益團體與義大利說故事大師Davide Cali，推出「馬年靈感奔馳微繪本」閱讀行動，同時藍晒圖文創園區也打造「新春漫步祭－燈籠裡的祝福」，從跨國繪本合作到燈籠光影裝置，讓春節走春不只熱鬧，更成為一場走進故事與閱讀的文化體驗。

文化局表示，今年新春攜手越圖力國際學會，邀請享譽國際的義大利說故事大師Davide Cali，與台南出身的人氣繪本創作者朱品璇展開跨國共創，推出限定企劃「馬年靈感奔馳微繪本」，以閱讀與創作為城市注入溫暖想像力。

據悉，Davide Cali去年來台講座即獲好評，今年再度訪台並分享創作觀點，強調「每個人都可以寫故事」，繪本不僅屬於孩子，更是陪伴人們面對成長與世界的情感載體；他也以朗讀與翻頁示範，讓大人與孩子沉浸其中，展現故事最純粹的力量。

文化局長黃雅玲說，此次特別與Davide Cali交流，並代表市長黃偉哲致贈馬年祝福，雙方就未來創作駐市、繪本交流與閱讀推廣合作交換意見，為台南與國際出版市場搭起對話橋梁；

農曆新年期間，民眾前往各大古蹟園區也有機會可獲得「馬年靈感奔馳微繪本」。

文化局提到，後續將在官方粉專舉辦抽獎，並贈送Davide Cali著作「說故事」及朱品璇繪本「這可不是一點點」，邀請市民一起走進故事世界。

此外，藍晒圖文創園區農曆新年期間也舉辦「新春漫步祭－燈籠裡的祝福」，園區打造串聯式燈籠裝置與祈福牆，並設置5顆大型主題燈籠，引導民眾拍照走逛，完成任務可兌換限量好禮，還有台南晶英酒店住宿券與禧榕軒大飯店餐券等大獎。

藍晒圖文創園區主委侯勝敦表示，今年希望透過「新春漫步祭」，讓春節不再只是短暫停留，而是能慢慢走、慢慢看、慢慢留下祝福的年節記憶，歡迎民眾到藍晒圖文創園區走春，留下屬於台南的年味記憶。

藍晒圖文創園區農曆新年期間也舉辦「新春漫步祭－燈籠裡的祝福」，打造串聯式燈籠裝置與祈福牆，引導民眾拍照走逛。圖／藍晒圖文創園區提供
迎接農曆新年，南市府文化局攜手公益團體與義大利說故事大師Davide Cali，推出「馬年靈感奔馳微繪本」閱讀行動，農曆新春期間將在各大古蹟文創園區發放，數量有限送完為止。圖／南市文化局提供
馬年 文化局 台南

相關新聞

台南推惜食減量「廚餘先瀝水」 環保局：含水量過高恐增清運負擔

農曆春節將至，家戶採買與烹調量明顯增加，南市府環保局提醒民眾，在享受圍爐與年節美食之際，也應落實「惜食減量」與廚餘回收前...

案件量年逾萬件 台南捕蜂捉蛇採分級處理全年不打烊

小年夜今白天天氣晴朗，高溫更飆破30度溫暖如春夏，也要注意蜂蛇出沒，台南市捕蜂捉蛇業務回歸市府農業局後，每年捕蜂約450...

不一樣的年味！台南攜手跨國創作者 春節走進閱讀與祝福文化體驗

迎接農曆新年，南市府文化局攜手公益團體與義大利說故事大師Davide Cali，推出「馬年靈感奔馳微繪本」閱讀行動，同時...

燈節散場 鹽水街道依舊蕭條

台南蜂炮與月津港燈節，曾為鹽水小鎮點亮夜色，從春節熱鬧至元宵，但節慶結束，街道也歸於冷清，商家早早打烊，人口老化與外流問...

在地創生…月津港、空山祭 顛覆傳統燈節

春節的燈節是走春的重要活動，近年台南月津港燈節、龍崎光節（空山祭）等地方燈節，都跳脫傳統花燈與當紅ＩＰ的操作模式，改以藝...

觀察站／藝術救地方 要面子更要裡子

地景燈節用光影藝術結合水岸獨特夜色，在傳統燈會中殺出新路，讓藝術在地創生露出一絲曙光；然而，撤展後，地方回歸平靜，陷入煙...

