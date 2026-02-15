不一樣的年味！台南攜手跨國創作者 春節走進閱讀與祝福文化體驗

迎接農曆新年，南市府文化局攜手公益團體與義大利說故事大師Davide Cali，推出「馬年靈感奔馳微繪本」閱讀行動，同時藍晒圖文創園區也打造「新春漫步祭－燈籠裡的祝福」，從跨國繪本合作到燈籠光影裝置，讓春節走春不只熱鬧，更成為一場走進故事與閱讀的文化體驗。

文化局表示，今年新春攜手越圖力國際學會，邀請享譽國際的義大利說故事大師Davide Cali，與台南出身的人氣繪本創作者朱品璇展開跨國共創，推出限定企劃「馬年靈感奔馳微繪本」，以閱讀與創作為城市注入溫暖想像力。

據悉，Davide Cali去年來台講座即獲好評，今年再度訪台並分享創作觀點，強調「每個人都可以寫故事」，繪本不僅屬於孩子，更是陪伴人們面對成長與世界的情感載體；他也以朗讀與翻頁示範，讓大人與孩子沉浸其中，展現故事最純粹的力量。

文化局長黃雅玲說，此次特別與Davide Cali交流，並代表市長黃偉哲致贈馬年祝福，雙方就未來創作駐市、繪本交流與閱讀推廣合作交換意見，為台南與國際出版市場搭起對話橋梁；

農曆新年期間，民眾前往各大古蹟園區也有機會可獲得「馬年靈感奔馳微繪本」。

文化局提到，後續將在官方粉專舉辦抽獎，並贈送Davide Cali著作「說故事」及朱品璇繪本「這可不是一點點」，邀請市民一起走進故事世界。

此外，藍晒圖文創園區農曆新年期間也舉辦「新春漫步祭－燈籠裡的祝福」，園區打造串聯式燈籠裝置與祈福牆，並設置5顆大型主題燈籠，引導民眾拍照走逛，完成任務可兌換限量好禮，還有台南晶英酒店住宿券與禧榕軒大飯店餐券等大獎。