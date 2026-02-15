聽新聞
春節出遊享受年味 西螺賞燈海 東石擲筊送黃金媽祖

聯合報／ 記者陳雅玲黃于凡郭韋綺尤聰光／連線報導
嘉義東石港口宮擲筊送黃金媽祖。記者黃于凡／攝影
嘉義東石港口宮擲筊送黃金媽祖。記者黃于凡／攝影

今年春節走春，山海、燈海一次滿足。民眾到雲林可衝西螺福興宮燈海、漫步西螺大橋蝴蝶公園主題燈區，感受老街年味；到北港燈會、東勢光藝節，白天賞景、夜晚追燈。往南到高雄冬日遊樂園，隨處偶遇「超人力霸王」，東行可到台東多良車站看海、到知本泡溫泉。想拚財運，就去東石港口宮擲筊試手氣！

雲林西螺福興宮今年串聯延平老街，打造七彩太平媽燈海隧道，邀濁水溪兩岸六十所國中小師生彩繪五千顆燈籠，在廟前形成壯觀燈海，年味滿滿。西螺大橋下蝴蝶公園則推出「馬妮耀西螺」主題燈區，占地一點三公頃，以七尺高飛馬主燈「馬妮（Money）」為亮點，結合旋轉木馬、噴水池與燈光秀，成為夜間樂園。麥寮燈節昨晚點燈，今年首創麥寮社教園區、拱範宮雙燈區，其中主燈之一「幸福搖搖馬」以巨型搖搖馬喚起鄉親童年回憶。

嘉義東石港口宮祭出逾三百萬元獎項吸客。儘管金價飆漲，仍打造五尊一兩重黃金媽祖，市值約廿二點八萬元，另備有汽車及iPhone等好禮。年初一至初五添香油就可參加擲筊比賽，帶回大獎。

超人力霸王IP今年席捲高雄，從愛河、哈瑪星、高雄車站一路延伸到旗山、杉林花海，處處可見超人力霸王身影，成為拍照打卡熱點。觀光局昨在高雄港十八號碼頭舉辦「閃光召集令」，現場秒變大型親子嘉年華，至廿日每天有兩場超人力霸王見面會。

大年初一至初六台東多良火車站開放時間每天延長一小時，遊客可從從容容賞景，感受南迴線山海交織的獨特魅力。想泡湯，即日起到廿二日到台東七家特約溫泉店消費，可參加「金幣泉部大FUN送」活動，透過TTPUSH APP現領一千枚金幣（約新台幣一百元），送完為止。

西螺鎮公所打造主題燈區。記者陳雅玲／攝影
西螺鎮公所打造主題燈區。記者陳雅玲／攝影

閃光召集令吸引大小朋友參加。記者郭韋綺／攝影
閃光召集令吸引大小朋友參加。記者郭韋綺／攝影

