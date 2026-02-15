聽新聞
中科院嘉義工地鷹架倒塌 5工人骨折送醫

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
中科院嘉義工地昨天鷹架倒塌，五名工人送醫。記者黃于凡／翻攝
中科院嘉義工地昨天鷹架倒塌，五名工人送醫。記者黃于凡／翻攝

國家中山科學院嘉義i○二九新建工程擬在水上鄉中庒營區旁蓋彈藥庫，昨委託包商拆鷹架，施工過程鷹架整面倒塌，工人綁著安全繩索，隨鷹架從高空跌落，五人多處骨折送醫，南區職安中心派員檢查，勒令停工，復工時間須待現場改善後再確定。

勞檢單位調查，中科院工地設有九層鷹架，包商派出十名工人拆除，疑未依規定工法施工，部分壁連桿遭先行拆除，影響鷹架支撐力，結果拆到第六層時突倒塌；工人使用安全繩索固定，鷹架倒塌瞬間無法即時逃脫，自高空墜地。

受傷五人分別由救護車送往嘉義基督教醫院、嘉義長庚醫院及聖馬爾定醫院治療，其中劉姓男子傷勢最嚴重，摔落後又遭鷹架割傷，左小腿骨折、左大腿外傷，尹姓男子左肋骨裂兩根、輕微氣胸，陳姓男子左骨盤骨折、右腳踝骨折，三人仍住院治療；另劉姓男子及潘姓男子僅輕微骨折、腳踝扭傷，已出院。

據傳，這處工程在過年前趕工，但軍方未證實。

勞檢單位表示，工程行承包工地鷹架拆除工程，但未協助工人投保勞保及職業災害，五名工人都自行投保或參加工會，目前已通報南區職安中心，工地將面臨停工及裁罰處分。

「工程進度絕不能凌駕人命安全」議員詹琬蓁說，施工單位需全面檢討作業流程與現場管理，落實標準工法，主管機關也要徹查事故原因，若違法絕不寬貸，所有工程並應同步盤點安全措施，杜絕憾事重演。

