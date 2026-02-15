聽新聞
0:00 / 0:00

南市永康人行道更新 春節期間部分開放

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南市永康區中華路人行道部分完工路段，農曆年期間先開放通行，永康區公所邀集身障團體會勘，針對人行道上有電箱、消防栓等障礙物建議改善。圖／永康區公所提供
台南市永康區中華路人行道部分完工路段，農曆年期間先開放通行，永康區公所邀集身障團體會勘，針對人行道上有電箱、消防栓等障礙物建議改善。圖／永康區公所提供

台南市永康區中華路及東區中華東路車流量大，缺乏完整人行道，步行環境惡劣，市府爭取中央補助推動人行道，其中永康區「中華路人行道更新工程」施工逾六公里，春節完工路段約一公里先撤離交維設施開放使用，年後再施工，議員認為整體環境變好，但地磚平整度不足，要求廠商再改善。

永康人口近廿四萬人，是台南最大行政區，中華路改善工程，先於農曆年前完成中正南路至五福路部分路段，六甲頂及奇美醫院、中華陸橋等一帶，過年全面停工。部分路段因牴觸歷史建築原永康飛行場無線羅針所（飛雁新村）文化局圍籬，及大橋三街路口水利局汙水管線工程，暫無法施作。

永康區長李皇興邀請身障團體、里長、警方及施工單位會勘。身障代表從大橋三街走到中山南路，發現未施工路段需走在機車道上，有汽機車擦身而過，相當危險；完工路段雖明顯改善，但仍建議填平磚縫、調整斜坡坡度，並檢討電箱與公車候車亭位置。

會勘過程發現機車違停人行道，民眾擔心完工後會再遭花盆或雜物占用，區公所重申，人行道僅供行人通行，嚴禁汽機車與廣告物占用，違規行為將請警方取締。市議員朱正軒說，部分路段完工後差異明顯，「有沒有實體人行道，民眾感受差很大」，後續會要求縮短工期、減少圍籬，降低對沿線商家的衝擊。

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節首日慰勞警察 侯友宜：市府永遠當後盾

賴清德視察春節醫療量能 衛福部16億元獎勵開診避免急診大壅塞再現

相關新聞

觀察站／藝術救地方 要面子更要裡子

地景燈節用光影藝術結合水岸獨特夜色，在傳統燈會中殺出新路，讓藝術在地創生露出一絲曙光；然而，撤展後，地方回歸平靜，陷入煙...

南市永康人行道更新 春節期間部分開放

台南市永康區中華路及東區中華東路車流量大，缺乏完整人行道，步行環境惡劣，市府爭取中央補助推動人行道，其中永康區「中華路人...

春節出遊享受年味 西螺賞燈海 東石擲筊送黃金媽祖

今年春節走春，山海、燈海一次滿足。民眾到雲林可衝西螺福興宮燈海、漫步西螺大橋蝴蝶公園主題燈區，感受老街年味；到北港燈會、...

中科院嘉義工地鷹架倒塌 5工人骨折送醫

國家中山科學院嘉義i○二九新建工程擬在水上鄉中庒營區旁蓋彈藥庫，昨委託包商拆鷹架，施工過程鷹架整面倒塌，工人綁著安全繩索...

建鄉以來首辦燈會！雲林東勢今晚點燈 鄉民熱情參與

雲林縣東勢鄉「光藝節」今晚點燈，鄉公所、賜安宮及周邊道路，全都打造充滿節慶的光影廊道，增添濃濃的年味，並透過動態光影與色...

雲林麥寮燈節今晚點燈還發消費券 近4公尺巨型搖搖馬超吸睛

雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈，現場同步發送搖搖馬小提燈及消費券，吸引民眾大排長龍。麥寮燈節今年燈節主題「幸福光語」，鄉公所在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。