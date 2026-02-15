南市永康人行道更新 春節期間部分開放

台南市永康區中華路及東區中華東路車流量大，缺乏完整人行道，步行環境惡劣，市府爭取中央補助推動人行道，其中永康區「中華路人行道更新工程」施工逾六公里，春節完工路段約一公里先撤離交維設施開放使用，年後再施工，議員認為整體環境變好，但地磚平整度不足，要求廠商再改善。

永康人口近廿四萬人，是台南最大行政區，中華路改善工程，先於農曆年前完成中正南路至五福路部分路段，六甲頂及奇美醫院、中華陸橋等一帶，過年全面停工。部分路段因牴觸歷史建築原永康飛行場無線羅針所（飛雁新村）文化局圍籬，及大橋三街路口水利局汙水管線工程，暫無法施作。

永康區長李皇興邀請身障團體、里長、警方及施工單位會勘。身障代表從大橋三街走到中山南路，發現未施工路段需走在機車道上，有汽機車擦身而過，相當危險；完工路段雖明顯改善，但仍建議填平磚縫、調整斜坡坡度，並檢討電箱與公車候車亭位置。

會勘過程發現機車違停人行道，民眾擔心完工後會再遭花盆或雜物占用，區公所重申，人行道僅供行人通行，嚴禁汽機車與廣告物占用，違規行為將請警方取締。市議員朱正軒說，部分路段完工後差異明顯，「有沒有實體人行道，民眾感受差很大」，後續會要求縮短工期、減少圍籬，降低對沿線商家的衝擊。