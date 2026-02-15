聽新聞
觀察站／藝術救地方 要面子更要裡子

聯合報／ 本報記者林伯驊周宗禎

地景燈節用光影藝術結合水岸獨特夜色，在傳統燈會中殺出新路，讓藝術在地創生露出一絲曙光；然而，撤展後，地方回歸平靜，陷入煙火式的循環。走到這裡，官方應該梳理藝術創生不如預期的病灶，摒棄花錢辦展吸引人潮的舊框架，務實重開處方箋。

地景燈節辦得好，人流、商機驚人。以鹽水月津港燈節為例，人潮曾破百萬人次，如此高流量集中在短短數周，若不好好把握，就僅止於節慶型的流量，遊客印象只停留在活動，卻看不見小鎮美與好的內涵，平日自然沒有回頭客，青年也沒有回鄉的理由。

日本瀨戶內海藝術祭是一面鏡子。當地的群島曾受工業汙染之苦，且產業衰弱、人口高齡化與口外移，一度沒落。二○一○年起，每三年一次的國際藝術祭，展區橫跨群島，也將廢棄空屋等轉化常設展間，並有藝術家長期駐地創作，形成島內居民與遊客的交流平台，成功以藝文帶動產業鏈。

國內燈會或地景燈節，常宣傳活化在地、文化或藝術創生，但實際上仍以吸引人潮的數字ＫＰＩ為重，幾年下來看不到真正吸引青年回流的創生機會，缺乏連結在地產業鏈、培育人才等永續經營的思維與配套，正是問題關鍵。

鄉鎮老化、沒落的劣勢亟需創生解方。地方發展需要面子，更需要裡子，如何讓藝術轉為長期經濟動能，才是燈節真正的考驗。

