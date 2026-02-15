燈節散場 鹽水街道依舊蕭條

台南蜂炮與月津港燈節，曾為鹽水小鎮點亮夜色，從春節熱鬧至元宵，但節慶結束，街道也歸於冷清，商家早早打烊，人口老化與外流問題依舊無解；而龍崎空山祭打響名號後，青年回流亦有限，「藝術創生」雖贏得掌聲，實際成果卻不如預期。

對多數鹽水人來說，元宵才是過年，鹽水蜂炮也是地方最熱鬧時刻，十多年來多了月津港燈節，且展期逾月，讓鹽水小鎮多了人氣，也不斷躍上新聞版面。但現實是，蜂炮與燈節結束後，平日鹽水街頭總是冷清，商家更是早早打烊。

顏姓居民說，二○一九年起，區公所輔導成立社區導覽志工，近年開花結果，假日不時有團客或旅人來深入認識地方，但非假日的人煙稀少。鹽酥雞小販說，假日與非假日生意真的差很多。

在地藝術團隊「禹禹藝術工作室」陳禹廷認為，不可能單靠燈節這類藝文活動，就讓地方發展全面回春，但至少是帶動的契機；當年參與家鄉的月津港燈節，之後返鄉駐點創作，對翻轉家鄉人文多一分使命，也盼公部門持續投入挹注。

龍崎的空山祭受歡迎，但區公所發現七年來人口一樣流失，只有零星年輕人因長輩老邁回流，在地特產竹筍、龍眼、鳳梨，也沒有因空山祭活動增加銷售。

空山祭後，究竟為地方留下什麼？地方父老直言，空山祭那三個月，整晚有外來年輕人喧嘩，隔天滿地垃圾，不少老人家還差點被遊客汽機車撞到，多念兩句還被嗆聲，等於每年有固定三個月的黑暗期，「只留下無盡的困擾，愈來愈受不了，希望不要再辦了。」

在地藝術家則說，空山祭前幾年經費雖少，但作品與龍崎夜間的蟲鳴鳥叫融合；近年經費變多，大搞聲光科技，很多夜行動物受到驚嚇；有些國外策展廠商根本沒來勘景，作品和虎形山景觀格格不入。在地人士說，地方希望作品能應用龍崎竹子作材料，講三年都沒被採用，讓人失望。