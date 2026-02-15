聽新聞
在地創生…月津港、空山祭 顛覆傳統燈節

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎吳淑玲劉星君潘奕言／連線報導
台南鹽水月津港燈節以藝術、地景與在地文化為主體，創造屬於在地文化特色燈會節慶。記者劉學聖／攝影
台南鹽水月津港燈節以藝術、地景與在地文化為主體，創造屬於在地文化特色燈會節慶。記者劉學聖／攝影

春節的燈節是走春的重要活動，近年台南月津港燈節、龍崎光節（空山祭）等地方燈節，都跳脫傳統花燈與當紅ＩＰ的操作模式，改以藝術、地景與在地文化為主體，在不同地理環境中策展，以光影語彙翻轉在地印象，不僅衝出人氣，也創造屬於在地文化特色的ＩＰ。

「希望不只是一時的絢爛，盼結束後可持續帶動地方發展。」台南市文化局指出，近年很紅的鹽水月津港燈節，讓大家以夜間散步方式，欣賞水岸光影和歷史街區，強調作品與場域的對話感，累積多年後，已成為年度文化風景。

月津港燈節在二○一○年首辦，其實是一次巧合促成。當年市府剛整治好月津港上池與水岸步道，就讀台南藝術大學造型所的陳禹霖、陳禹廷兄弟在當地成立工作室，把一些立體雕塑作品堆在水岸空地上，適逢時任文化局長、現任副市長葉澤山視察水岸步道，看見這些作品便上前攀談，傾聽年輕人想法。

南市府希望透過藝術活動重塑在地風華，與陳姓兄弟「想用藝術改變家鄉、建立地方認同」等想法不謀而合，因而邀兩兄弟在內的多名藝術家策展首屆燈節。

「沒想到燈節一炮而紅。」陳禹廷說，日本瀨戶內海藝術祭給他們很大的啟發，前幾屆燈節多虧南藝大的老師、學長姐全力支援，「當時大家都怕砸學校招牌，拚盡全力。」

月津港燈節讓遊客驚豔而闖出名號，二○一八年獲德國紅點設計獎，是台灣首個獲獎的燈節品牌，二○一九年更成立「月之美術館」，將藝術能量延伸至整個鹽水小鎮。

台南龍崎區虎形山公園舉辦的龍崎光節（空山祭），則利用惡地地景營造奇幻的夜遊體驗，民眾可以走進光裡，而非只站在作品前拍照。

空山祭策展動機之一是想將惡地的劣勢轉為觀光優勢，吸引遊客到龍崎參觀自然美景，挽救這個人口不斷外流、也是台南最多老人的偏鄉困境。之二是龍崎這片「空山」當時正因特殊惡地地形，面臨設置工業廢棄物掩埋場的悲情，在地抗爭長達十年，希望透過藝術的力量，將這片土地轉化為展現獨特地景美學的場域。

二○一九年，南市府集結學生的熱情和創意策展成功，光影藝術讓大眾看見「空山其實不空」，台灣首度有人在荒山野地架設燈光裝置藝術的創舉，吸引絡繹不絕的遊客造訪，原本冷清的龍崎虎形山公園，也被譽為全台「最美山林燈節」。

