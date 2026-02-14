建鄉以來首辦燈會！雲林東勢今晚點燈 鄉民熱情參與

雲林縣東勢鄉「光藝節」今晚點燈，鄉公所、賜安宮及周邊道路，全都打造充滿節慶的光影廊道，增添濃濃的年味，並透過動態光影與色彩轉換，讓公所建築成為最亮眼的主燈，因這是東勢鄉建鄉以來首次舉辦燈會活動，鄉民猶如提早過年熱情參與，直到深夜還熱鬧不已。

東勢光藝節以「Light 東勢做馬吉-福 Light 東勢」為主題，並設計建築光雕展演活動，今晚由縣長張麗善、副縣長陳璧君、鄉長張健福、立委張嘉郡、丁學忠、劉建國及文觀處長謝明璇、議員蔡永富、蔡孟真、吳蕙蘭及多位地方代表等一同啟燈，透過光雕投影，公所建築瞬間成為亮眼主燈。

縣長張麗善表示，農曆過年及元宵節將至，雲林縣多處漂亮絢麗的燈區逐一點亮，從斗六太平老街、虎尾同心公園、西螺福興宮，到燈會原鄉北港燈會等，東勢鄉公所今年第一次舉辦的光藝節也在今晚登場，燈會期間自今天開始一直到3月8日，讓返鄉民眾感受濃濃的年味。

蔡永富表示，東勢鄉過去從未舉辦過燈會活動，他在議會質詢時，盼縣府挹注偏鄉資源，感謝縣長張麗善大力支持補助200萬元，加上公所自籌100萬元，促成東勢鄉第一次燈會，也盼縣府明年持續支持。

東勢鄉長張健福表示，東勢光藝節自2月14日到3月8日止，燈區範圍涵蓋東勢鄉公所、東勢賜安宮及其周邊道路，打造兼具節慶氛圍與地方特色的夜間光影廊道、「福氣Come馬」、「月下星願」、「夢想升空」「漫步拾光」等多處主題燈區，吸睛的光雕展演結合馬年意象與公所建築立面，以東勢鄉在地元素為創作主軸，透過動態光影與色彩轉換，融入農特產、鵝肉文化與新年祝福等，讓公所化身為夜間主燈載體，成為新春期間最具代表性的視覺地標。