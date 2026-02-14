快訊

雲林麥寮燈節今晚點燈還發消費券 近4公尺巨型搖搖馬超吸睛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈，主燈是近四公尺高的巨型搖搖馬。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈，主燈是近四公尺高的巨型搖搖馬。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈，現場同步發送搖搖小提燈及消費券，吸引民眾大排長龍。麥寮燈節今年燈節主題「幸福光語」，鄉公所在麥寮社教園區、拱範宮打造雙燈區，其中麥寮社教園區的主燈「幸福搖搖馬」高達數公尺，相當吸睛，將展出至3月8日止。

麥寮燈節今年以「幸福光語」為主題，位於麥寮社教園區的主燈「幸福搖搖馬」，以近四公尺高的巨型可愛馬兒造型喚起民眾童年記憶，吸引許多民眾駐足搶拍，園區另有智慧天燈專區；「拱範宮」前則以奔騰駿馬結合傳統祈福意象，象徵「神明護佑、國泰民安」，在古蹟建築的襯托下更顯氣勢磅礴。

公所在點燈現場發放特製「搖搖馬小提燈」，民眾參加智慧天燈點燈活動再贈送50元「消費券」，吸引民眾大排長龍，鄉長許忠富表示，民眾持券賞燈之餘也能在地消費，除透過燈節帶給鄉親幸福與安定感，透過消費券實質回饋地方，也讓大家感受過年來麥寮，絕對不無聊。

「2026麥寮燈節」展期自即日起持續至3月8日止。除兩大主燈區，周邊也有光環境布置，許忠富說，民眾可利用春節假期規畫一趟「麥寮小旅行」，先到拱範宮虔誠拜媽祖、祈好運，再漫步燈節展區拍美照、嚐美食，感受麥寮的節慶魅力。詳細活動資訊，可至麥寮鄉公所官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈，現場同步發送搖搖馬小提燈及消費券，鄉長許忠富（左一）等人與民眾分享可愛的搖搖馬提燈。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉燈節今晚點燈，現場同步發送搖搖馬小提燈及消費券，鄉長許忠富（左一）等人與民眾分享可愛的搖搖馬提燈。圖／麥寮鄉公所提供

