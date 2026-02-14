花燈原鄉北港燈會啟燈 顏思齊圓環矗立「巨樹」日本藝術家跨海點亮

雲林縣北港鎮素有全台「花燈原鄉」之稱，「2026北港燈會」今晚啟燈，今年以「潮光潮」為題，打造六大主題、十個燈區，首度邀請日本藝術家杉原信幸，在顏思齊圓環以竹編與蚵殼構築出震撼主燈「海之巨樹」，展期將持續至3月8日。

雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、朝天宮董事長蔡咏鍀、立委蔡春綢及丁學忠、雲林縣議長黃凱、文觀處長謝明璇等人今晚共同點亮北港燈會主燈「海之巨樹」。謝明璇表示，「海之巨樹」由日籍藝術家杉原信幸創作的作品，巧妙將海港意象的蚵殼與在地竹材結合，並融入北港獨有的「開路鼓」樂音，每晚6時至10時，每15分鐘展演一次聲光秀。

謝明璇表示，今年北港燈會融入鎮內歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟，與水道頭文化園區十角水塔等景點作為燈區，水道頭文化園區則以水為主軸，邀集林靖格、林建志、楊閔棣、羅懿君、創樂子與放克玩具共同展出。

最貼近常民生活的「巷弄燈區」作品「時光穿流」，以北港國家級民俗「北港迎媽祖」為設計靈感，轉化北港金聲順錫爐、順大鑼、集雅軒督隊旗、大龍旗等民俗文物意象為燈具語彙，編織出一條如遶境般行進的巷弄光路，遊客漫步巷弄，彷彿走進一條流動的遶境光路，感受北港一甲子的燈會底蘊。