花燈原鄉北港燈會啟燈 顏思齊圓環矗立「巨樹」日本藝術家跨海點亮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣北港鎮素有全台「花燈原鄉」之稱，「2026北港燈會」今晚啟燈，今年以「潮光潮」為題，打造六大主題、十個燈區，首度邀請日本藝術家杉原信幸，在顏思齊圓環以竹編與蚵殼構築出震撼主燈「海之巨樹」，展期將持續至3月8日。

雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、朝天宮董事長蔡咏鍀、立委蔡春綢及丁學忠、雲林縣議長黃凱、文觀處長謝明璇等人今晚共同點亮北港燈會主燈「海之巨樹」。謝明璇表示，「海之巨樹」由日籍藝術家杉原信幸創作的作品，巧妙將海港意象的蚵殼與在地竹材結合，並融入北港獨有的「開路鼓」樂音，每晚6時至10時，每15分鐘展演一次聲光秀。

謝明璇表示，今年北港燈會融入鎮內歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟，與水道頭文化園區十角水塔等景點作為燈區，水道頭文化園區則以水為主軸，邀集林靖格、林建志、楊閔棣、羅懿君、創樂子與放克玩具共同展出。

最貼近常民生活的「巷弄燈區」作品「時光穿流」，以北港國家級民俗「北港迎媽祖」為設計靈感，轉化北港金聲順錫爐、順大鑼、集雅軒督隊旗、大龍旗等民俗文物意象為燈具語彙，編織出一條如遶境般行進的巷弄光路，遊客漫步巷弄，彷彿走進一條流動的遶境光路，感受北港一甲子的燈會底蘊。

張麗善表示，北港燈會始於1965年，是台灣元宵花燈的原鄉，為因應賞燈人潮，縣府除一般公車，更推出「北港環鎮公車」，從第一停車場及好庫文化園區（原糖廠）定點接駁。配合燈會，平日加開夜間班次，假日更延長服務至晚間9時，讓民眾能輕鬆悠遊這座光之古鎮。

雲林縣北港鎮素有全台「花燈原鄉」之稱，「2026北港燈會」今晚啟燈，今年以「潮光潮」為題，打造六大主題、十個燈區，首度邀請日本藝術家杉原信幸，在顏思齊圓環以竹編與蚵殼構築出震撼主燈「海之巨樹」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮素有全台「花燈原鄉」之稱，「2026北港燈會」今晚啟燈，今年以「潮光潮」為題，打造六大主題、十個燈區，首度邀請日本藝術家杉原信幸，在顏思齊圓環以竹編與蚵殼構築出震撼主燈「海之巨樹」。記者陳雅玲／攝影

