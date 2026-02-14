金色三麥連假首日進駐嘉義耐斯廣場 餐酒列車即起試營運

看好嘉義消費潛力，國內知名餐飲品牌接連插旗布局，在嘉義市聚餐市場掀起新戰局。繼王品集團、饗賓集團多個品牌進駐後，全台擁有20家分店的聚餐餐廳金色三麥，春節連假首日進駐耐斯百貨廣場，打造話題十足的「餐酒列車」主題店，即日起至24日試營運，25日開幕。

新店以經典火車車廂為設計靈感，圓角輪廓與弧形窗景搭配燈帶光軌，營造列車行進中的視覺效果，長型座席設計強化交流氛圍，鎖定企業聚餐、家庭聚會與節慶社交需求，補足嘉義大型複合式餐飲場域版圖。

擁有20間分店的全台聚餐首選餐廳金色三麥，首度進駐嘉義，腹地廣大、豪華氣派的裝潢將經典火車車廂意象駛入餐廳空間，推出嘉義限定美味餐點：日出山葵霜降豬、回嘉蔥油火雞披薩、咖啡抵嘉烤肋串、阿里山烏龍蜜桃茶酒，即日起至24日加入會員，即贈「智慧取酒牆內用200元抵用券」一張（限當日折抵）。為春節聚餐市場再添熱度。

4道嘉義限定料理，主打在地元素創新演繹，包括結合阿里山山葵的「日出山葵霜降豬」、翻玩火雞肉飯風味的「回嘉蔥油火雞披薩」、融入咖啡醬香的「咖啡抵嘉烤肋串」，以及以阿里山烏龍為基底調製的「阿里山烏龍蜜桃茶酒」，強調「到嘉靠站」的城市記憶與味蕾連結。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康