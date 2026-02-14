臺南限定「卡比胖拉」小提燈2/27起限量發送

照片取自臺南市政府

臺南市政府13日透過記者會宣布「2026台南行春」活動網站正式上線，整合超過百項展覽、燈會、花海等活動及交通資訊，提供民眾一站式查詢服務。現場也發表臺南限定「卡比胖拉小提燈」，將於2月27、28日於虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園及德元埤荷蘭村限量發送，邀請全國民眾從春節一路玩到元宵，感受台南旅遊魅力。

臺南市長黃偉哲於記者會表示，台南推出結合芒果、桔子與柚子寓意的「卡比胖拉」小提燈，主打本土藝術家創作，可望吸引親子族群。搭配台灣國際蘭展與鄰近的台灣燈會，可白天賞花、夜晚賞燈，帶動溪北旅遊。

觀光旅遊局說明，延續去年吸引逾85萬人次參觀的卡比胖拉IP展熱潮，南市府特別將網路票選人氣最高的「芒果午憩」打造為今年小提燈造型，並於2月27、28日每天上午10時30分至下午1時30分限時發送。提燈設計結合芒果、桔子與柚子等台南盛產水果，象徵「柚萌柚甜」、「大桔大利」、「光芒萬丈」，盼在傳遞新年祝福的同時行銷在地優質農產，展現台南自然慢活的旅遊節奏。

觀旅局進一步說明，本次虎頭埤風景區每日發送2,000個小提燈（入園需購票），葫蘆埤自然公園與德元埤荷蘭村則各發送1,000個，數量有限送完為止。另自2月7日至3月8日，虎頭埤同步推出「2026卡比胖拉出沒虎頭埤！新春『豚』好運」活動，展出高12米大型氣偶，遊客只要合照上傳指定貼文，即有機會獲得水壺或提袋等好禮。

觀旅局長林國華表示，除定點發送外，自2月27日起於雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉泡腳池、月津港燈節及新營波光節等地，也推出消費滿額、拍照打卡或追蹤社群即可兌換小提燈的活動，兌換日期至3月1日或3月8日不等，讓民眾走訪各景點都能收穫驚喜。

