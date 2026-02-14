春節停車更便利 嘉市首座前瞻立體停車場義昌公園停車場試營運

農曆春節連假開始，返鄉與走春人潮湧現，嘉義市政府提前啟動交通疏運整備。位於西區精華地段的義昌公園地下停車場，趕在春節前昨天開放收費試營運，盼有效紓解市區停車壓力，提升假期交通順暢度。

交通處說明，停車場地下2層，提供147席汽車停車位，公園周邊另設106席機車停車彎。啟用以來使用情形踴躍，秩序良好，顯示西區長期存在的停車需求獲得實質回應。市長黃敏惠昨天視察首日營運情形指出，義昌公園地下停車場為中央與地方合作推動前瞻建設的重要成果，也是嘉市首座前瞻立體停車場。市府積極爭取經費並與議會協力完成建設，如今正式投入服務，在市中心再添便利停車空間，滿足春節期間周邊龐大停車需求。

交通處長呂獎慧表示，場內已建置完整智慧停管系統，包括車牌辨識、在席偵測、智慧尋車與多元繳費設備，並整合市府智慧停車平台，民眾可即時掌握剩餘車位。試營運期間採計時收費，將透過實際運轉優化流程，預計24日啟用對外全面營運。停車場由竑穗興業公司負責營運。市府將持續掌握營運品質，提醒取得月租正取資格民眾，試營運期間如有停車需求，請留意營運業者簡訊通知或洽客服專線。