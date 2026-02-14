美食無法擋！台南古都馬20周年 報名破2萬5千人創新高

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2026台南古都國際半程馬拉松將於3月1日熱鬧開跑，賽事邁入第20周年，報名人數再創歷史新高，有2萬5289名跑者一起參與，吸引36個國家、408名國際跑者共襄盛舉。

今年賽事物資全面升級，主視覺設計融合「馬」與「20周年」意象，賽事服裝以潮流運動風格呈現，推出後大獲好評。

本屆賽事全面升級，不僅總獎金突破一百萬元，還新增學生組，鼓勵青少年投入路跑運動，培養運動習慣，此外，也增設健康休閒體驗組，落實運動平權理念，鼓勵身心障礙朋友共同參與，打造更友善多元的賽事環境。

體育局長陳良乾表示，古都馬的賽道補給向來是賽事一大亮點。今年補給內容持續升級，不僅提供澎湃在地美食，更兼顧不同族群需求，包含友善蔬食跑者專區，提供蔬食、低碳及植物肉補給；結合台南米其林美食與在地特色農特產；同時設置蛋白補給站，提供舒肥雞胸肉、滷豆乾等高蛋白補給，讓跑者完賽後能即時補充營養，兼顧美味與專業運動需求。

體育局表示，今年賽事也獲國際友好城市熱烈響應，除各國跑者踴躍報名外，也將設置友好城市特色攤位，並規畫國際友好城市選手之夜、賽前記者會等等，展現台南城市交流與國際運動觀光實力，邀請市民朋友一起為跑者加油。

