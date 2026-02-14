聽新聞
今天情人節台南新營文化中心推出「情人節抽好禮」活動
今天是西洋情人節，台南市新營文化中心推出「情人節抽好禮」抽獎活動，晚上6點開始在該中心的臉書貼文：「情人節 又好禮 雲朵 AH!Q 陪你一起Q」按讚，並在留言區標記一位你愛的人，留言送上「謝謝你陪我一起Q」，即可參加抽獎。
新營文化中心表示，將抽出30名贈送「超可愛又實用的雲朵AH!Q游泳圈杯架」，活動今天起至26日中午12時，得獎名單將貼文公布，並於活動結束後陸續寄出獎品。
這項情人節活動是配合台南市政府文化局舉辦的「雲朵AH!Q戶外藝術裝置展」，在新營文化中心廣場、台糖新營鐵道文化園區及周邊店家，展出到3月8日，多種圓潤純白的可愛造型，尤其在夜晚亮燈時更顯溫暖療癒，近日成為民眾散步拍照的熱門景點。
新營文化中心表示，展出期間民眾只要與AH!Q合照並於社群平台公開打卡，即可至新營文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」，送完為止。
活動資訊可搜尋臉書「新營文化中心」查詢。
