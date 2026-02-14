緣分到了白沙屯媽祖連兩年賜福今送暖 民眾感動要隨香

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯天上聖母慈善發展協會今送暖到雲林縣林內鄉。記者陳雅玲／攝影
白沙屯天上聖母慈善發展協會今送暖到雲林縣林內鄉。記者陳雅玲／攝影

農曆春節將至，白沙屯天上聖母慈善發展協會經雲林縣議員張維崢牽線，今首次在雲林縣林內鄉發起慈善捐贈活動，共捐出140件羊毛被給弱勢民眾。白沙屯媽祖已連續2年到林內鄉賜福，對於此次慈善捐贈，協會理事長林天松表示，「緣分到了」，將持續關懷地方弱勢需求。

白沙屯天上聖母慈善發展協會今捐贈120件羊毛被給林內鄉弱勢戶，並加碼捐贈各村長青食堂加菜金、淵明國中獎助學金，紫斑蝶國際同濟會也響應捐出20件羊毛被給弱勢。

白沙屯天上聖母慈善發展協會已成立10年，創會理事長劉寶連表示，慈善會當初是因媽祖多次托夢，盼能照顧各地需要幫助的人因而成立，已有100多位會員加入，響應急難救助、喪葬補助、捐血等愛心行動，足跡遍及全台。

劉寶連表示，慈善會的善款來自眾生的錢，每一塊錢都必須用在有需要的地方，因此每一筆捐贈都以嚴謹的態度審查，捐贈後也會造冊持續關懷。

理事長林天松在雲林從事工程工作逾20年，每年白沙屯媽祖到北港進香，都會隨行服務香燈腳，他近二年負責在機動廣播車服務，看到白沙屯媽祖已連續2年到林內賜福，此次捐贈林內鄉弱勢，一切都是「緣分到了」。

今捐贈活動結束後，兩名受助弱勢民眾馬上說要報名白沙屯媽祖進香活動，感謝媽祖慈悲為懷。張維崢感謝慈善會送愛到林內鄉，他表示，白沙屯媽祖已經連續兩年到林內賜福，今由慈善會將善緣延續，讓地方倍感溫暖。

白沙屯天上聖母慈善發展協會經縣議員張維崢（右一）牽線今送暖到雲林縣林內鄉。記者陳雅玲／攝影
白沙屯天上聖母慈善發展協會經縣議員張維崢（右一）牽線今送暖到雲林縣林內鄉。記者陳雅玲／攝影
白沙屯天上聖母慈善發展協會今送暖到雲林縣林內鄉，創會理事長劉寶連（右二）當場加碼捐贈長青食堂加菜金。記者陳雅玲／攝影
白沙屯天上聖母慈善發展協會今送暖到雲林縣林內鄉，創會理事長劉寶連（右二）當場加碼捐贈長青食堂加菜金。記者陳雅玲／攝影

