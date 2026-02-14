台南多處路平、人行道「階段性完工」春節禁挖確保交通

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市小東路(前鋒路至林森路口)道路改善，農曆年期間全面停工。圖／台南市工務局提供
因應農曆春節返鄉與觀光車潮，台南市工務局啟動春節交通應變計畫，針對施工中的中華東路人行道改善及多項路平工程，採取「階段性完工」方式，先行恢復道路通行，避免施工影響春節交通。

工務局表示，中華東路（凱旋路至中華陸橋）道路改善工程，已趕在農曆年前完成崇善路至崇德路雙側人行道、以及崇德路至崇明路西側人行道鋪面，並將人行道拓寬至1.5公尺以上，確保無障礙通行空間。春節期間工程將暫停，年後再續辦後續改善作業。

在路平工程方面，小東路（前鋒路至林森路）及和緯路五段（中華西路至華平路）仍在施工中，目前均已完成街角擴大、左轉車道設置等土木工項。其中，小東路路平工程已要求施工單位於年前完成路面回填與標線恢復，確保行車順暢。

至於和緯路五段賢北街路口，因道路地形限制，局部路段暫時無法復舊，其餘路段已完成臨時鋪設。工務局要求施工廠商確保警示燈具正常運作，並定期巡查；待春節過後，將由工務局配合各單位完成工項後，再進場改善路面。

工務局強調，已公告春節期間道路「全面禁挖」，並通知相關廠商與業者配合，透過停工、禁挖及交通環境整頓措施，營造安全、平順的用路環境，讓民眾平安過好年。

台南市東區中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善，並拓寬人行道至一點五公尺以上。圖／台南市工務局提供
人行道 春節交通 車道

