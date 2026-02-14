聽新聞
金價飆漲不手軟 嘉義東石港口宮擲筊送汽車、1兩金媽祖
嘉義縣東石港口宮是地方重要信仰，每年農曆春節舉辦擲筊送轎車、黃金媽祖，吸引上百萬人參拜。今年金價飆漲，廟方仍大手筆打造5尊重達1兩的黃金媽祖，每尊市價約22.8萬元，還有2輛汽車、蘋果手機及平板等獎項，邀大家初一至初五到港口宮走春祈福、擲筊拿汽車。
港口宮主委陳慶堂說，新春期間擲筊活動，從農曆初一至初五，添香油1000元可參加1次擲筊送轎車，添100元香油就可以參加1次擲筊送金媽祖及蘋果手機，每人不限次數，擲出最多聖筊者就可將轎車、金媽祖、iPhone 17 Pro、iPad帶回家，總獎項金額超過300萬元。
陳慶堂也說，港口媽很靈驗，往年擲筊比賽聖筊數最多、拿到汽車的人，大多都沒有駕照，也沒有汽車，港口媽會照顧有需要的人，還有新婚夫妻剛登記尚未買車，來擲筊就獲得汽車，緣分都是注定好的，有時就是在等一個有緣人，還曾有人在最後壓秒擲筊，擲出12個聖筊。
廟方表示，今年金價飆漲，仍維持傳統，打造5尊1兩重黃金媽祖，訂製時黃金牌價已逾2萬元，加工錢每尊要價22.8萬元，每天都送出1尊；還有Toyota Corolla Cross休旅車、Vios轎車、YAMAHA勁戰機車、Vinoora機車，以及iPhone17 Pro、iPad、Apple Watch等獎項。
陳慶堂也說，今年春節期間歡迎全國信徒蒞臨港口宮參拜，參加正月初一到初五擲筊活動，同時廟方也有發財金，憑身份證就可向媽祖借發財金600元，以及過平安橋保平安、免費供應平安圓與花生糖供信眾吃平安，誠摯歡迎全台各地善信大德來港口宮走春祈福。
