快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

聽新聞
0:00 / 0:00

金價飆漲不手軟 嘉義東石港口宮擲筊送汽車、1兩金媽祖

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石港口宮打造重達1兩金媽祖，農曆初一至初五每天擲出最多聖筊可獲得。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮打造重達1兩金媽祖，農曆初一至初五每天擲出最多聖筊可獲得。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石港口宮是地方重要信仰，每年農曆春節舉辦擲筊送轎車、黃金媽祖，吸引上百萬人參拜。今年金價飆漲，廟方仍大手筆打造5尊重達1兩的黃金媽祖，每尊市價約22.8萬元，還有2輛汽車、蘋果手機及平板等獎項，邀大家初一至初五到港口宮走春祈福、擲筊拿汽車。

港口宮主委陳慶堂說，新春期間擲筊活動，從農曆初一至初五，添香油1000元可參加1次擲筊送轎車，添100元香油就可以參加1次擲筊送金媽祖及蘋果手機，每人不限次數，擲出最多聖筊者就可將轎車、金媽祖、iPhone 17 Pro、iPad帶回家，總獎項金額超過300萬元。

陳慶堂也說，港口媽很靈驗，往年擲筊比賽聖筊數最多、拿到汽車的人，大多都沒有駕照，也沒有汽車，港口媽會照顧有需要的人，還有新婚夫妻剛登記尚未買車，來擲筊就獲得汽車，緣分都是注定好的，有時就是在等一個有緣人，還曾有人在最後壓秒擲筊，擲出12個聖筊。

廟方表示，今年金價飆漲，仍維持傳統，打造5尊1兩重黃金媽祖，訂製時黃金牌價已逾2萬元，加工錢每尊要價22.8萬元，每天都送出1尊；還有Toyota Corolla Cross休旅車、Vios轎車、YAMAHA勁戰機車、Vinoora機車，以及iPhone17 Pro、iPad、Apple Watch等獎項。

陳慶堂也說，今年春節期間歡迎全國信徒蒞臨港口宮參拜，參加正月初一到初五擲筊活動，同時廟方也有發財金，憑身份證就可向媽祖借發財金600元，以及過平安橋保平安、免費供應平安圓與花生糖供信眾吃平安，誠摯歡迎全台各地善信大德來港口宮走春祈福。

嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五擲筊送汽車、金媽祖，每天聖筊數最多可將金媽祖帶回家。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五擲筊送汽車、金媽祖，每天聖筊數最多可將金媽祖帶回家。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五擲筊送汽車、金媽祖，主委陳慶堂（右二）今天邀全台信眾走春祈福。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五擲筊送汽車、金媽祖，主委陳慶堂（右二）今天邀全台信眾走春祈福。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五擲筊送汽車、金媽祖，主委陳慶堂今天邀全台信眾走春祈福。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五擲筊送汽車、金媽祖，主委陳慶堂今天邀全台信眾走春祈福。記者黃于凡／攝影

媽祖 黃金 發財金

延伸閱讀

竹南后厝龍鳳宮春節活動滿檔 初一乞龜打頭陣

三寶出沒！轎車誤闖逆向車道 下秒大秀「S型倒車」網全看傻

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

相關新聞

小鎮拚觀光打造燈會 西螺這兩處點亮夜晚喜迎遊客

隨著農曆春節將至，全台各鄉鎮掀起「燈會大戰」。素有「文化小鎮」美譽的雲林縣西螺鎮，今年不僅有西螺福興宮打造七彩的太平媽燈...

嘉市新蛋黃區「信義區」7筆抵費地過年後標售 行情站穩5字頭成風向球

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村市地重劃區，市府曾在此舉辦台灣燈會，隨著土地點交，這處被視為新興「信義區」邁入實質開發...

今天情人節台南新營文化中心推出「情人節抽好禮」活動

今天是西洋情人節，台南市新營文化中心推出「情人節抽好禮」抽獎活動，晚上6點開始在該中心的臉書貼文：「情人節 又好禮 雲朵...

緣分到了白沙屯媽祖連兩年賜福今送暖 民眾感動要隨香

農曆春節將至，白沙屯天上聖母慈善發展協會經雲林縣議員張維崢牽線，今首次在雲林縣林內鄉發起慈善捐贈活動，共捐出140件羊毛...

台南多處路平、人行道「階段性完工」春節禁挖確保交通

因應農曆春節返鄉與觀光車潮，台南市工務局啟動春節交通應變計畫，針對施工中的中華東路人行道改善及多項路平工程，採取「階段性...

金價飆漲不手軟 嘉義東石港口宮擲筊送汽車、1兩金媽祖

嘉義縣東石港口宮是地方重要信仰，每年農曆春節舉辦擲筊送轎車、黃金媽祖，吸引上百萬人參拜。今年金價飆漲，廟方仍大手筆打造5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。