台南最大行政區改善「行人地獄」中華路新增實體人行道

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南市永康區中華路人行道部分完工路段，農曆年期間先開放通行，永康區公所邀集身障團體會勘，針對人行道上仍有電箱、消防栓等障礙物建議進一步改善。圖／永康區公所提供
台南市永康區中華路人行道部分完工路段，農曆年期間先開放通行，永康區公所邀集身障團體會勘，針對人行道上仍有電箱、消防栓等障礙物建議進一步改善。圖／永康區公所提供

台南市永康區中華路及東區中華東路車流量大，卻缺乏完整人行道，步行環境長期惡劣，市府爭取中央補助推動實體人行道，其中總經費1.6億元的永康區「中華路人行道更新工程」施工逾6公里，春節期間已完工路段約一公里先開放並撤離交維設施，年後再續施工，議員認為整體環境變好，但地磚平整度不足會再要求廠商改善。

永康區是台南市最大行政區，人口數近24萬人，中華路（中正南路至小東路）改善工程中，農曆年前將先完成中正南路至五福路部分路段，約是在六甲頂及奇美醫院、中華陸橋等一帶，過年期間全面停工。目前整體進度約1至2成，部分路段因歷史建築原永康飛行場無線羅針所（飛雁新村）文化局圍籬，以及大橋三街路口水利局汙水管線工程，暫時無法施作。

趕在年前，永康區長李皇興邀請身障團體、里長、警方及施工單位會勘。身障團體代表實際從大橋三街走到中山南路，直言未施工路段需行走在機車道上，汽機車擦身而過相當危險；完工路段雖明顯改善，但仍建議磚縫填平、調整斜坡坡度，並檢討電箱與公車候車亭位置。

李皇興表示，依市長黃偉哲指示，春節期間人行道必須「打開來用」，讓行人好走、店家好做生意，身障團體提出的建議也將納入後續設計參考。警方則強調，未來將持續加強取締人行道違停及占用行為。

會勘過程中發現機車違停人行道，警方當場開單告發，民眾也擔心完工後再遭花盆或雜物占用，區公所重申人行道僅供行人通行，嚴禁汽機車與廣告物占用，違規將請警方依法取締，確保人行空間不再被還給車輛。

市議員朱正軒指出，部分路段完工後差異明顯，「有沒有實體人行道，民眾感受差很大」，不僅行走更安全，商家環境與臨停秩序也同步改善，後續會要求縮短工期、減少圍籬，降低對沿線商家的衝擊。

台南市永康區中華路部分人行道完工後，市議員朱正軒肯定讓行人好走、店家好做生意，但地磚稍有不平整，過年後會邀請廠商會勘改善。圖／朱正軒提供
台南市永康區中華路部分人行道完工後，市議員朱正軒肯定讓行人好走、店家好做生意，但地磚稍有不平整，過年後會邀請廠商會勘改善。圖／朱正軒提供
台南市永康區中華路人行道部分完工路段，農曆年期間先開放通行，永康區公所邀集身障團體實際體驗，針對建議做為改善的參考。圖／永康區公所提供
台南市永康區中華路人行道部分完工路段，農曆年期間先開放通行，永康區公所邀集身障團體實際體驗，針對建議做為改善的參考。圖／永康區公所提供

