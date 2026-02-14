小鎮拚觀光打造燈會 西螺這兩處點亮夜晚喜迎遊客

隨著農曆春節將至，全台各鄉鎮掀起「燈會大戰」。素有「文化小鎮」美譽的雲林縣西螺鎮，今年不僅有西螺福興宮打造七彩的太平媽燈海隧道串聯老街；西螺鎮公所也在西螺大橋下蝴蝶公園推出特色主題燈區，打造夜間樂園，鎮長廖秋萍坦言，近年各鄉鎮陸續跟進辦燈會，競爭激烈，西螺結合在地地標，在百家爭鳴的春節觀光潮中走出自己的路。

西螺福興宮今年燈節大規模邀集濁水溪南北兩岸雲林、彰化共60所國中小學，由學子親手繪製超過5000顆燈籠，在廟前打造燈籠海，並有Q版太平媽主燈、文武財神等副燈區，為老街注入節慶暖意，昨由縣長張麗善、立委張嘉郡等人啟燈，提前為大街小巷注入年節氣氛。

福興宮董事長楊文鐘表示，廟方多年來堅持舉辦春節燈會，就是為營造傳統年味，讓遊子返鄉能感受到太平媽的庇佑。萬盞手繪燈籠不僅是藝術創作，更是信眾祈福的寄託，每年吸引數十萬人次前來打卡，成功帶動西螺大橋與延平老街的攤商生機。

西螺鎮公所也在西螺大橋蝴蝶公園打造「馬妮耀西螺」燈節，占地1.3公頃燈海璀璨綻放。鎮長廖秋萍表示，今年正逢馬年，特別設計高7尺的飛馬主燈「馬妮（Money）」，象徵自由與突破的精神，昨由立委劉建國等人一同啟燈。

1.3公頃的園區內設置「旋轉木馬」、「歐洲廣場噴水池」等異國風情燈飾，並規畫氣球星光道、彩虹糖果谷等特色區，每30分鐘一場的主燈秀，將蝴蝶公園妝點成夢幻的夜間樂園。

廖秋萍強調，近年來春節燈會已成為各鄉鎮推廣觀光的「標配」，甚至進入「戰國時代」。她表示，現在越來越多鄉鎮推出自己的燈會，這對地方觀光是好事，但也帶來挑戰，西螺不拚規模大小，而是結合在地地標西螺大橋，打造屬於自己的文化特色。