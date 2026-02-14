台南新美街區擁著名古蹟 隘門藏身窄巷

快訊

中央社／ 台南14日電

台南市中西區新美街歷史街區沒有響亮名號，卻涵蓋祀典武廟、祀典大天后宮及開基武廟等著名古蹟，清領時期防禦機制「隘門」更藏身窄巷中，即使舊城人也大多不知它的存在。

新美街歷史街區位處永福路、民族路、西門路、民權路間區塊，相隔民族路就是赤崁樓，也是台南舊城重點區域，周遭多小吃美食及特色商店、百年老店，遊客雲集，宮廟信徒也多，更有日籍遊客專程到祀典武廟拜月老求姻緣。

祀典武廟緊鄰祀典大天后宮，走過祀典武廟大門往俗稱「算命街」巷道前進時，鮮少有人會注意到祀典大天后宮側門對面窄巷中隱藏著清領時期的防禦機制「隘門」，就算不小心逛進去，也對頭頂上「隘門」無感，除非專程讀看釘在「隘門」下的解說。

台南文史工作者說明，隘門於清領時期傳入台灣，是早期設置於村落或城市街道巷弄中的防禦建築，形式有磚石造的牆門及單開間的門樓，平日入夜後即行關閉，阻止盜賊進犯，確保安全。

目前，台南市2座隘門都位在祀典大天后宮側門對面的永福路窄巷，已依文資法登錄為歷史建築；隘門大致留存原尺度及構法，包含磚砌方式、花崗岩石楣、砌磚填充灰縫等，周邊巷弄也維持府城空間紋理及尺度。

看過「隘門」後再往前走左轉，就會看到開基武廟，以開基武廟為中心的T字路口，街面多是灰白色石板，且隱藏著僅夠供1至2名壯漢通行的窄巷，寬度甚至比「隘門」窄巷更小，讓人感受穿梭探訪的樂趣。

