走進台南萬福庵等舊街區 窄巷氛圍別有風情

在台南，相較赤崁樓、祀典武廟、祀典大天后宮等國定古蹟，隱身於窄巷中的萬福庵及陳世興古厝歷史街區雖然顯得有點渺小，知名度也不高，但走進街區可以感受到氛圍別有一番風情。

走過台南中西區民族路赤崁樓門前，不到50公尺處轉進窄巷，城市喧囂突然消音，萬福庵和陳世興古厝就在眼前；不同於赤崁文化園區小吃、特色商店雲集，這片歷史街區就如同台南舊城巷弄生活空間，沒有沾染太多商業色彩。

萬福庵和陳世興古厝歷史街區位處忠義路、民族路、永福路及民權路間區塊，街道鋪設石磚圖樣頗為鮮豔，不像信義街以灰白色石板為主體，辨識度不小，萬福庵和陳世興古厝周遭多是居家，街道隨處可見居民晾曬衣服，「風景」極為日常。

萬福庵主祀齊天大聖孫悟空，前身是明朝鄭成功部將、「英義伯」阮駿的夫人來台孀居之所，萬福庵2樓左側廂房供奉阮駿與夫人的牌位；現存萬福庵於1972年改建而成，僅廟前保留古貌的照牆列為市定古蹟。照牆也叫照壁，是傳統建築特有入口屏障形式，具有阻擋邪氣功能。

萬福庵是台南市街區重要庵寺之一，也是文學家葉石濤在小說「魁儡巷與關三姑」、同名作品「萬福庵」中屢屢提到的場景，歷史街區以萬福庵廟埕為核心空間，不少老人在廟前閒聊話家常。

陳世興古厝鄰近萬福庵，獲選為台南市歷史建築十景之一；2013年7月傳出陳家後人委託北部某建築仲介公司出售此間古厝，後來出售計畫破局，2014年12月台南市古蹟歷史建築聚落文化景觀審議委員會將這間古厝指定為市定古蹟，但因是私人財產，至今仍未對外開放。