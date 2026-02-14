嘉市新蛋黃區「信義區」7筆抵費地過年後標售 行情站穩5字頭成風向球

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村市地重劃區，市府曾在此舉辦台灣燈會，隨著土地點交，這處被視為新興「信義區」邁入實質開發階段。圖／嘉市府提供
嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村市地重劃區，市府曾在此舉辦台灣燈會，隨著土地點交，這處被視為新興「信義區」邁入實質開發階段，市府手中抵費地共6497.26平方公尺（約1965.42坪），分為7筆，預計農曆年後、2月底公告標售，成為市場關注焦點。

眷村建國二村、復興新村搬遷後辦理公辦市地重劃，歷經2年9個多月施工、投入4億2298萬元，完成8.8公頃開發，去年8月30日竣工，該區位處東區核心，被視為新興蛋黃區，公告土地現值每坪約35萬至40萬元，今年公告現值平均調幅高達19.97％，為全市最高。隨著工程完工、細部計畫通過，區位條件與開發題材到位，標售結果被視為嘉市房市下一波走勢的重要風向球。

從市場行情觀察，東區素地釋出稀少，新案供給量有限，高資產族群偏好置產，使價格維持高檔。近期吳鳳北路、民族路口預售案實價登錄單坪達53萬至57萬元；另案最高成交單坪54.43萬元，顯示東區住宅產品已站穩5字頭。

在土地供給稀缺、住宅成交價創高背景下，此次7筆抵費地標售，若吸引建商競逐，不排除推升區段地價與未來推案成本，進一步強化東區高價格帶。不過，區內多數國有地僅能設定地上權，整體大型開發節奏仍須觀察招商條件與市場反應。

為打造高品質商業發展環境，市府都市設計管制導入多項具體作為，包括優先升級公共空間與整體環境條件，臨新生路側留設騎樓、帶狀開放空間及木構遮蔭設施來建構涼適步行環境，同時透過留設至少15公尺寬的次風廊與塔樓錯落配置，強化都市通風條件。

開發誘因方面，市府透過開發時程獎勵及容積獎勵機制，積極引導大街廓整體開發基地整合，針對開發規模達4000平方公尺以上或全街廓開發者，提供達綠建築銀級與建築能效1級以上者之獎勵措施；並指定U6單元為重點發展街廓，結合地標高度引導、廣場空間與空橋等立體連通設施，串聯人流動線、強化商業聚集效應，放大整體開發效益。

嘉市府透過開發時程獎勵及容積獎勵機制。圖／嘉市府提供
