歐式城堡建築 幻化大埔美工業園區成觀光景點

嘉義縣大林鎮大埔美智慧型工業園區是工業園區異類，以觀光工廠聞名全台，其中3間是絕美大型歐洲城堡式建築，近年吸引眾多遊客，網紅紛紛造訪拍影音，工業區幻化為觀光區。

大埔美工業區產業定位以精密機械、電子機械與金屬製品等為主，目標是建立國際級機械產業聚落；嘉義縣政府經濟發展處告訴中央社記者，目前吸引上銀科技股份有限公司等116家廠商設廠，包括6家觀光工廠，年產值約新台幣1200億元。

嘉義縣文化觀光局說，原本工業區內觀光工廠僅研發各種特色肉丸的「丸聚星球」、製造小號等的卡羅爾銅管樂器觀光工廠與生產方塊酥的「老楊方城市」，近年陸續增加古典巴洛克風格建築「佐登妮絲城堡」、以唯美希臘建築為特色「蓋婭莊園」及如童話世界的Otherworld歐樂沃築夢城堡。

文觀局說，歐洲城堡式建築內、外全是拍照與打卡景點，開幕就吸引大量人潮，假日還造成工業區大塞車。

大林鎮長許有疆表示，6家觀光工廠各具特色，為持續觀光熱潮，鎮公所正努力整合，避免單打獨鬥，去年嘗試辦健走馬拉松當串連，今年規劃推聯名商品、禮盒或1日遊套票，讓遊客可1次走訪多家觀光工廠。

許有疆說，在觀光工廠可品嚐美食、體驗如何吹奏樂器與買生物科技保養品，置身如歐洲美景城堡中，留下美麗身影。

文觀局表示，春節期間6家觀光工廠會辦特色行銷活動，而大埔美位於國道3號梅山交流道旁，適合全家造訪。