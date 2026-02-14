快訊

華郵CEO大裁員1/3閃辭內幕 老闆貝佐斯擔任什麼角色？

袁惟仁告別式地點曝光！陸元琪才爆遭「婉拒出席」 曾嘆：什麼因果讓我們走成這樣

冬奧／花滑長曲久違完成「四圈跳」！李宇翔感動躺地：感謝不斷給我驚喜

歐式城堡建築 幻化大埔美工業園區成觀光景點

中央社／ 嘉義縣14日電

嘉義縣大林鎮大埔美智慧型工業園區是工業園區異類，以觀光工廠聞名全台，其中3間是絕美大型歐洲城堡式建築，近年吸引眾多遊客，網紅紛紛造訪拍影音，工業區幻化為觀光區。

大埔美工業區產業定位以精密機械、電子機械與金屬製品等為主，目標是建立國際級機械產業聚落；嘉義縣政府經濟發展處告訴中央社記者，目前吸引上銀科技股份有限公司等116家廠商設廠，包括6家觀光工廠，年產值約新台幣1200億元。

嘉義縣文化觀光局說，原本工業區內觀光工廠僅研發各種特色肉丸的「丸聚星球」、製造小號等的卡羅爾銅管樂器觀光工廠與生產方塊酥的「老楊方城市」，近年陸續增加古典巴洛克風格建築「佐登妮絲城堡」、以唯美希臘建築為特色「蓋婭莊園」及如童話世界的Otherworld歐樂沃築夢城堡。

文觀局說，歐洲城堡式建築內、外全是拍照與打卡景點，開幕就吸引大量人潮，假日還造成工業區大塞車。

大林鎮長許有疆表示，6家觀光工廠各具特色，為持續觀光熱潮，鎮公所正努力整合，避免單打獨鬥，去年嘗試辦健走馬拉松當串連，今年規劃推聯名商品、禮盒或1日遊套票，讓遊客可1次走訪多家觀光工廠。

許有疆說，在觀光工廠可品嚐美食、體驗如何吹奏樂器與買生物科技保養品，置身如歐洲美景城堡中，留下美麗身影。

文觀局表示，春節期間6家觀光工廠會辦特色行銷活動，而大埔美位於國道3號梅山交流道旁，適合全家造訪。

觀光工廠 建築 嘉義

延伸閱讀

曼谷觀光景點洽圖洽市集暗夜大火 48間店鋪受波及

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

春節連假南市觀光工廠全攻略 推8大主題路線新體驗

台南親子旅遊推薦！新造景亮相「巨大蘭花＋玻璃屋」美拍升級

相關新聞

春遊嘉縣與山一起呼吸 縣府推薦15條步道

嘉義縣山巒疊起、風光無限，包括廣闊茶園、茂密竹林、豔紅咖啡與盛開櫻花，嘉義縣政府透過「步入嘉境：15條嘉義縣步道，與山一...

嘉市新蛋黃區「信義區」7筆抵費地過年後標售 行情站穩5字頭成風向球

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村市地重劃區，市府曾在此舉辦台灣燈會，隨著土地點交，這處被視為新興「信義區」邁入實質開發...

嘉義水上車輛基地增聯外道 分流進出車潮

嘉義市「水上車輛基地」聯外道路昨天上午開放通行，全長一七七一公尺，可望有效分流水上鄉進出車流，改善中興路平交道壅塞，為二...

台南春節交通整備啟動 觀光熱區安平推免費接駁車

因應春節連假將至，台南市政府啟動交通疏運整備，針對熱門景點及燈節活動規畫分流與疏導措施，並完成春節期間執勤人力部署，全力...

騎鐵馬迎馬年 台南「山海圳台江環村單車道」走春地圖曝

台南市安南區古稱台江，人口逾二十萬人，為陪伴更多的新住戶，認識台江新家園，台南社大台江分校綠道志工規畫「山海圳台江環村單...

因應全球碳權趨勢 台南推動竹林經營自然碳匯專案拚減碳

為協助企業及早因應2026年碳費制度上路，台南市府經發局與南科管理局下午在南管局舉辦「竹林經營自然碳匯專案說明會」，邀請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。