嘉縣梅山夫婦實現已故女兒心願 經營咖啡茗茶莊園
嘉義縣梅山鄉龍眼村民曾裕謙、林季李夫婦為實現已故女兒願望，在自家院落開設咖啡、茗茶莊園，以自種咖啡與高山茶款待過客，也療癒痛失愛女的悲傷。
與丈夫以前只種茶的林季李告訴中央社記者，種咖啡動力來自嫁到台南市新營區鐵線橋的女兒，2017年女兒生病回龍眼村靜養，某天突然說，叔公住溪谷底開咖啡莊園生意很好，「我們家在梅山往雲林樟湖必經的路旁，到二尖山步道的遊客也會經過，難道不能賣咖啡嗎？」
女兒一席話讓曾裕謙夫婦心動，從那一刻起開啟斜槓人生，一次又一次上咖啡課程努力學如何開咖啡店時，2018年女兒卻不敵病魔離世。愛女過世嚴重打擊曾裕謙夫婦，但為圓女兒的夢，開始改裝自家院子賣咖啡。
林季李說，每當遇瓶頸想放棄時就想到女兒，於是咬牙撐下去，感謝那段日子嘉義縣政府、農業部農村發展及水土保持署與交通部觀光署阿里山國家風景區管理處輔導，才讓莊園營運愈來愈順。
曾裕謙表示，他有4、5分地茶園與7、8分地咖啡園，位於海拔1150到1200公尺，終年雲霧繚繞，能生產品質優良的金萱茶、烏龍茶，咖啡也受遊客喜愛。
曾裕謙的茶與咖啡都曾參賽獲獎，每個月都有人專程上山喝咖啡、品茶，嘉縣府社群網站臉書（Facebook）「Q嘉義」也曾撰文報導，披露這段不為人知的傷心往事。
曾裕謙夫婦這幾年積極配合政府各種宣傳活動，到都會區行銷擺攤，逐漸打出名號，也獲邀參加嘉縣文化觀光局辦的2026台灣燈會「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選，代表梅山名列美食票選名單店家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。