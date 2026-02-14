春遊嘉縣與山一起呼吸 縣府推薦15條步道

快訊

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣14日電
嘉義縣「步入嘉境-阿里山篇」精選親子步道，圖為頂湖步道。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山巒疊起、風光無限，包括廣闊茶園、茂密竹林、豔紅咖啡與盛開櫻花，嘉義縣政府透過「步入嘉境：15條嘉義縣步道，與山一起呼吸」，邀民眾春遊嘉義，與山一起呼吸。

嘉義山區超過100條山徑，其中40多條親民步道，串起嘉義縣茶園、部落與鐵道，每條各有特色，嘉義縣文化觀光局精選其中15條步道故事與歷史集結成書，邀名人介紹引路。

嘉義縣長翁章梁為書作序表示，嘉縣府近年積極推動「步道觀光」，著眼旅遊發展，更希望讓步道成為居民生活一部分，每條步道都承載自然、生態、文化與地方記憶。

文觀局以眠月線為例說，歷經921大地震、莫拉克颱風後，部分路段受損而暫停運行的眠月線像封印般，靜止在某個時間點。少了人煙的眠月線生出遺世獨立的美感，意外成為夢幻健行路線。

文觀局表示，書中還介紹民眾熟悉的奮起湖杉林棧道，奮起湖車庫、老街與便當等一併寫進書中；走1圈步道，等於走1遍奮起湖歷史。

書中介紹步道還包括祝山觀日步道、獨立山步道、太平雲梯雲之南道、頂湖．奮起湖大凍山步道、二延平步道、水山療癒步道、頂石棹步道群、梨子腳山步道、瑞峰珍愛步道、特富野古道、竹坑溪步道、二尖山步道與瑞太古道；文觀局說，條條都值得一覽，邀大家春節遊嘉義。

步道 嘉義 眠月線

