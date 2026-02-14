快訊

華郵CEO大裁員1/3閃辭內幕 老闆貝佐斯擔任什麼角色？

袁惟仁告別式地點曝光！陸元琪才爆遭「婉拒出席」 曾嘆：什麼因果讓我們走成這樣

冬奧／花滑長曲久違完成「四圈跳」！李宇翔感動躺地：感謝不斷給我驚喜

走進台南老古石街 徜徉石板街及特色小店

中央社／ 台南14日電

台南市中西區信義街舊名「老古石街」，石板街道從國定古蹟「兌悅門」向前延伸，兩旁特色小店和宮廟點綴其中，偶有遊客尋幽探訪，沉迷街區羊腸小徑，彷彿有穿越時光隧道之感。

信義街歷史街區涵蓋文賢路、成功路及金華路4段間區塊，站在金華路4段道路交叉口往信義街路面端詳，「老古石街」歷史街區的石板地就在腳下，看似不起眼，卻是漫步歷史的指標。

這片街區以信義街和文賢路口的兌悅門為核心，特色小店多在兌悅門前街道兩旁，清道光年間「修造老古石街路頭碑記」及「集福宮沿革暨重建碑記」等數塊石碑，就供奉在「石獅公」廟旁。

兌悅門建於清道光16年（西元1836年），屬於西外城城門，當時西外城還有「奠坤門」、「拱乾門」兩座小城門，如今兌悅門是台灣府城垣殘存下來的4座城門之一。

兌悅門高4公尺，牆厚3公尺，通行洞門呈圓拱型，高約2公尺，寬約3公尺，多以老古石（珊瑚礁）為材料，上半部是紅磚，下半部是老古石，因此也被稱為「老古石門」，當地居民則以「甕城腳」稱呼這座小城門，也是台南僅存人車可通行的台灣府城垣城門。

據傳，兌悅門完成後，因門洞看起來像「弓」，底下鋪著石板的巷道像「箭」，兩者合一成了蓄勢待發的「弓箭」，帶有煞氣，居民才在城門旁建廟供奉「石獅公」坐鎮。

距離兌悅門不遠處的集福宮，民間人士2019年發起跨年敲鐘祈福後，不只提升知名度，也吸引其他宮廟加入，信徒在跨年吉時到廟中敲鐘，以鐘聲代替煙火和鞭炮聲，為來年齊聲祈福，成為這片歷史街區的特色之一，也讓遊客走走逛逛之際能懷思古幽情。

跨年 台南 珊瑚礁

延伸閱讀

中共福建省委書記視察小三通碼頭 喊「攜手推動兩岸合作交流」

擲筊問何日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節 講清楚媽祖就聖示了

習近平店裡買3糕點 當晚搶購一空

春節將至桃園警提交通對策 大溪復興景點、宮廟春節熱區防塞車

相關新聞

春遊嘉縣與山一起呼吸 縣府推薦15條步道

嘉義縣山巒疊起、風光無限，包括廣闊茶園、茂密竹林、豔紅咖啡與盛開櫻花，嘉義縣政府透過「步入嘉境：15條嘉義縣步道，與山一...

嘉市新蛋黃區「信義區」7筆抵費地過年後標售 行情站穩5字頭成風向球

嘉義市原空軍眷村建國二村、復興新村市地重劃區，市府曾在此舉辦台灣燈會，隨著土地點交，這處被視為新興「信義區」邁入實質開發...

嘉義水上車輛基地增聯外道 分流進出車潮

嘉義市「水上車輛基地」聯外道路昨天上午開放通行，全長一七七一公尺，可望有效分流水上鄉進出車流，改善中興路平交道壅塞，為二...

台南春節交通整備啟動 觀光熱區安平推免費接駁車

因應春節連假將至，台南市政府啟動交通疏運整備，針對熱門景點及燈節活動規畫分流與疏導措施，並完成春節期間執勤人力部署，全力...

騎鐵馬迎馬年 台南「山海圳台江環村單車道」走春地圖曝

台南市安南區古稱台江，人口逾二十萬人，為陪伴更多的新住戶，認識台江新家園，台南社大台江分校綠道志工規畫「山海圳台江環村單...

因應全球碳權趨勢 台南推動竹林經營自然碳匯專案拚減碳

為協助企業及早因應2026年碳費制度上路，台南市府經發局與南科管理局下午在南管局舉辦「竹林經營自然碳匯專案說明會」，邀請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。