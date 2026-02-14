走進台南老古石街 徜徉石板街及特色小店

台南市中西區信義街舊名「老古石街」，石板街道從國定古蹟「兌悅門」向前延伸，兩旁特色小店和宮廟點綴其中，偶有遊客尋幽探訪，沉迷街區羊腸小徑，彷彿有穿越時光隧道之感。

信義街歷史街區涵蓋文賢路、成功路及金華路4段間區塊，站在金華路4段道路交叉口往信義街路面端詳，「老古石街」歷史街區的石板地就在腳下，看似不起眼，卻是漫步歷史的指標。

這片街區以信義街和文賢路口的兌悅門為核心，特色小店多在兌悅門前街道兩旁，清道光年間「修造老古石街路頭碑記」及「集福宮沿革暨重建碑記」等數塊石碑，就供奉在「石獅公」廟旁。

兌悅門建於清道光16年（西元1836年），屬於西外城城門，當時西外城還有「奠坤門」、「拱乾門」兩座小城門，如今兌悅門是台灣府城垣殘存下來的4座城門之一。

兌悅門高4公尺，牆厚3公尺，通行洞門呈圓拱型，高約2公尺，寬約3公尺，多以老古石（珊瑚礁）為材料，上半部是紅磚，下半部是老古石，因此也被稱為「老古石門」，當地居民則以「甕城腳」稱呼這座小城門，也是台南僅存人車可通行的台灣府城垣城門。

據傳，兌悅門完成後，因門洞看起來像「弓」，底下鋪著石板的巷道像「箭」，兩者合一成了蓄勢待發的「弓箭」，帶有煞氣，居民才在城門旁建廟供奉「石獅公」坐鎮。

距離兌悅門不遠處的集福宮，民間人士2019年發起跨年敲鐘祈福後，不只提升知名度，也吸引其他宮廟加入，信徒在跨年吉時到廟中敲鐘，以鐘聲代替煙火和鞭炮聲，為來年齊聲祈福，成為這片歷史街區的特色之一，也讓遊客走走逛逛之際能懷思古幽情。