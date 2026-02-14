聽新聞
水上車輛基地增聯外道 分流進出車潮

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導
嘉義水上鄉台鐵車輛基地聯外道路完工，正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺。圖／水上鄉公所提供
嘉義水上鄉台鐵車輛基地聯外道路完工，正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺。圖／水上鄉公所提供

嘉義市「水上車輛基地」聯外道路昨天上午開放通行，全長一七七一公尺，可望有效分流水上鄉進出車流，改善中興路平交道壅塞，為二○二九年鐵路高架化工程奠立重要基礎。

嘉市鐵路高架全長約十點九公里，總經費三百卅四點二五億元，新建嘉義站、嘉北站及北回歸線車站三座高架車站。去年底進度達百分之五十六點五三，水上車輛基地工程進度百分之卅一點三，通車期程由原訂二○二五年底延至二○二九年底，水上車輛基地聯外道路昨通車，為嘉義鐵路新時代揭開序幕。

水上鄉長林緗亭說，水上車輛基地距嘉義車站南方約五公里，聯外道路工程多次履勘後確認安全無虞，趕在過年前開放通行。水上車輛基地工程前年六月開工，總經費約七十億元，預計二○二八年五月完工。

聯外道路位於水上車輛基地東側，雙向雙車道設計，並設有一點五公尺寬設施帶與農田灌排系統，預期將成為水上鄉重要聯外幹道。

水上鄉公所指出，聯外道路北端距新設台鐵北回歸線車站約七百卅公尺，可銜接嘉四二之一道路、柳林平交道及台一線，南端則連接水上市區新進街一七二巷，距台鐵水上站約四百五十公尺，通車後可取代原先四公尺寬農路，分流車潮。

