台南春節交通整備啟動 觀光熱區安平推免費接駁車

因應春節連假將至，台南市政府啟動交通疏運整備，針對熱門景點及燈節活動規畫分流與疏導措施，並完成春節期間執勤人力部署，全力維持交通順暢與行車安全。

市長黃偉哲今天傍晚前往大台南智慧交通中心視察交通監控與整備情形，同時慰勉春節期間堅守崗位的執勤同仁，感謝第一線人員的投入與辛勞。

交通局表示，台南每逢連假皆吸引大量旅客到訪，春節期間預估將出現返鄉與觀光雙重車潮。交通局與警察局已提前完成疏導規畫，連假期間每日均派員進駐大台南智慧交通中心，即時監控重要道路與路口車流，機動調整號誌與疏導瓶頸路段，同時在重要交通節點與轉運站加強旅客引導與服務。各景點周邊也將加派警力執行交通指揮與疏導，確保整體通行效率與安全。

交通局長王銘德指出，針對以往深受遊客歡迎的安平區，交通局與安平區公所也合作規畫2條免費接駁車路線，繞行安平地區主要停車場及主要景點，歡迎民眾多加利用。

此外，春節連假期間全市大台南公車(含小黃公車)將依假日及春節班表行駛，僅2月16日除夕當天19:00之後班次停駛。服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1當日則依假日班表營運至末班，歡迎民眾來府城搭乘「大台南公車」走春。

黃偉哲表示，春節將至，民眾陸續進入假期模式，但在放假前後仍會面臨通勤與返鄉車潮交織的交通尖峰。市府已提前完成整體交通疏運準備，盼讓大家能更從容、安全地出門返家。

黃偉哲提醒民眾隨時留意交通路況資訊，遵守交通安全規則，並多利用警廣即時路況服務與相關資訊平台做好行前規畫，讓返鄉與出遊行程更加順暢安心。

市府已整理重要景點之交通疏導措施，公布於「台南行春」（https://tainan-newyear.tw/）及交通局網站(https://traffic.tainan.gov.tw/)，歡迎民眾出遊前提前查詢，並善用停車、公車等相關APP，預先規畫行程，避免塞車及減少尋找停車位的時間，歡樂暢遊開心過新年。