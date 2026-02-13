快訊

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠輾壓第2名

台南春節交通整備啟動 觀光熱區安平推免費接駁車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲傍晚前往大台南智慧交通中心視察交通監控與整備情形，並慰勞第一線執勤人員的辛勞。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲傍晚前往大台南智慧交通中心視察交通監控與整備情形，並慰勞第一線執勤人員的辛勞。圖／台南市政府提供

因應春節連假將至，台南市政府啟動交通疏運整備，針對熱門景點及燈節活動規畫分流與疏導措施，並完成春節期間執勤人力部署，全力維持交通順暢與行車安全。

市長黃偉哲今天傍晚前往大台南智慧交通中心視察交通監控與整備情形，同時慰勉春節期間堅守崗位的執勤同仁，感謝第一線人員的投入與辛勞。

交通局表示，台南每逢連假皆吸引大量旅客到訪，春節期間預估將出現返鄉與觀光雙重車潮。交通局與警察局已提前完成疏導規畫，連假期間每日均派員進駐大台南智慧交通中心，即時監控重要道路與路口車流，機動調整號誌與疏導瓶頸路段，同時在重要交通節點與轉運站加強旅客引導與服務。各景點周邊也將加派警力執行交通指揮與疏導，確保整體通行效率與安全。

交通局長王銘德指出，針對以往深受遊客歡迎的安平區，交通局與安平區公所也合作規畫2條免費接駁車路線，繞行安平地區主要停車場及主要景點，歡迎民眾多加利用。

此外，春節連假期間全市大台南公車(含小黃公車)將依假日及春節班表行駛，僅2月16日除夕當天19:00之後班次停駛。服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1當日則依假日班表營運至末班，歡迎民眾來府城搭乘「大台南公車」走春。

黃偉哲表示，春節將至，民眾陸續進入假期模式，但在放假前後仍會面臨通勤與返鄉車潮交織的交通尖峰。市府已提前完成整體交通疏運準備，盼讓大家能更從容、安全地出門返家。

黃偉哲提醒民眾隨時留意交通路況資訊，遵守交通安全規則，並多利用警廣即時路況服務與相關資訊平台做好行前規畫，讓返鄉與出遊行程更加順暢安心。

市府已整理重要景點之交通疏導措施，公布於「台南行春」（https://tainan-newyear.tw/）及交通局網站(https://traffic.tainan.gov.tw/)，歡迎民眾出遊前提前查詢，並善用停車、公車等相關APP，預先規畫行程，避免塞車及減少尋找停車位的時間，歡樂暢遊開心過新年。

台南 春節 景點

延伸閱讀

台南超萌元宵小提燈「卡比胖拉」亮相 領取時間曝

台美對等貿易新局面 黃偉哲：台南多項產業受惠、協助擴大出口

美牛豬肉關稅調降 黃偉哲：會守護產業與市民權益

台南28輛電動公車新生力軍上路 全市電動公車達162輛

相關新聞

台南春節交通整備啟動 觀光熱區安平推免費接駁車

因應春節連假將至，台南市政府啟動交通疏運整備，針對熱門景點及燈節活動規畫分流與疏導措施，並完成春節期間執勤人力部署，全力...

騎鐵馬迎馬年 台南「山海圳台江環村單車道」走春地圖曝

台南市安南區古稱台江，人口逾二十萬人，為陪伴更多的新住戶，認識台江新家園，台南社大台江分校綠道志工規畫「山海圳台江環村單...

因應全球碳權趨勢 台南推動竹林經營自然碳匯專案拚減碳

為協助企業及早因應2026年碳費制度上路，台南市府經發局與南科管理局下午在南管局舉辦「竹林經營自然碳匯專案說明會」，邀請...

台南學甲慈濟宮宣布 大年初一、初二贈8千個保生大帝加持金幣

台南學甲慈濟宮今天宣布，將贈送8000個「開基保生二大帝加持保生金幣」、1000份「佰圓保生金符」(錢母)給有需要的信眾...

雲林莿桐孩沙里花海節登場 30公頃花海預計大年初一大爆發

雲林規模最大的莿桐鄉孩沙里花海節，廣達三十公頃花田是春耕前最大的花季，莿桐鄉公所今天舉辦開幕音樂會，請來藝人花田中演唱，...

嘉義水上車輛基地新設10米寬聯外道路 今天通車

嘉義水上鄉台鐵車輛基地工程前年6月開工，配合嘉義市區鐵路高架化計畫，將原本在嘉義車站後方的嘉義機務段，南遷至水上車輛基地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。