騎鐵馬迎馬年 台南「山海圳台江環村單車道」走春地圖曝

台南市安南區古稱台江，人口逾二十萬人，為陪伴更多的新住戶，認識台江新家園，台南社大台江分校綠道志工規畫「山海圳台江環村單車道」走春地圖，匯整「山海圳國家綠道」、「台江十六寮環村單車道」數位地圖，倡議市民過年時，可以善用U-bike、公車系統，騎遊山海圳國家綠道，以及台江十六寮環村綠道。

台江分校指出，山海圳國家綠道迎春路線，市民可以從安南水上運動中心，騎著u-bike，沿著山海圳綠道，一路往西到四草湖起點，參觀桶更寮「貝克氐鹽草生態詩牆」，特別是黃氏夕陽時，十分美麗。往東則是可以騎到海佃國小的「護蟹公車站牌」，這是一座由小台江親師生倡議設計的特色公車站牌，十分可愛，在此可以轉搭901公車到市立圖書館。

台江十六寮環村綠道路線，海尾朝皇宮禮拜大道公，從大道公園騎著U-bike，到台江文化中心走春喝杯咖啡，參觀「台江十六寮庄頭詩展」、「台江流域專題研究展」，再沿著海尾水圳綠道，騎到十三佃鄭家百年古茨，參訪農村社區博物館、拓印台江十六寮古地圖，最後還可以騎到十三佃慶興宮、總頭寮興安宮、布袋嘴寮百年魚木、中州寮保安宮、清滔巖、台史館，騎鐵馬迎馬年，走讀台江十六寮村廟，為家人祈福祈安，「馬」上如意。

山海圳｜台江環村單車走春地圖--https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-2WQK_gPF8cUsY63bMCJKD62ewmyxwI&usp=sharing。