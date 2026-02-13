聽新聞
因應全球碳權趨勢 台南推動竹林經營自然碳匯專案拚減碳
為協助企業及早因應2026年碳費制度上路，台南市府經發局與南科管理局下午在南管局舉辦「竹林經營自然碳匯專案說明會」，邀請廠商參與，預估8年內可產出約1萬5876公噸竹材，累積約1萬2717公噸二氧化碳當量的減碳效益。
經發局表示，這項專案要展現產業界對自然碳匯與碳權發展議題的高度關注。說明會由台南市龍崎區農會代表說明，專案所採用碳匯方法學、碳匯量測與第三方查驗流程，以及未來可提供減量額度等重點內容。
經發局指出，這項專案減碳效益具備可量測、可驗證特性，為企業因應碳費負擔、永續資訊揭露與淨零轉型提供具體且可行的自然解方，展現企業支持在地農業、實踐永續共好的實際行動。
市長黃偉哲表示，自然碳匯方法學建立具有高度技術門檻，需以更精確且科學的方式建構減碳模式，這也反映出國內科技產業近年在製程減碳上的累積成果，進而有能力跨足自然碳匯領域，對我國自然碳匯技術發展具有指標性意義。
經發局長張婷媛表示，經發局持續透過多元管道協助企業推動減碳行動，1去年已辦3場宣導說明會、6場能源管理與溫室氣體內部查證相關課程，完成100家工廠實地訪視與輔導，並提供具體改善建議。透過系統性輔導與資源盤點，引導企業由節能減碳逐步邁向自然為本的解決方案，加速淨零轉型腳步。
張婷媛表示，企業如想進一步了解專案內容，歡迎洽詢經發局產業發展科，電話06-6322231分機6461，或聯絡龍崎農會，電話06-5941114)，有專人提供說明與協助，邀請企業共同參與，攜手推動產業邁向節能減碳與永續發展。
