台南學甲慈濟宮宣布 大年初一、初二贈8千個保生大帝加持金幣
台南學甲慈濟宮今天宣布，將贈送8000個「開基保生二大帝加持保生金幣」、1000份「佰圓保生金符」(錢母)給有需要的信眾添油香求取結緣。大年初一、初二舉辦新春大紅包摸彩活動。
學甲慈濟宮董事長王文宗表示，初一、初二過平安橋信眾，將可領取慈濟宮馬年紀念金幣、限量8000個，質感具收藏價值，每個金幣放進內殿經保生二大帝加持增添神力，正面以彩色二大帝聖像鑄造，背面以牌樓廟景紀念保生大帝來台365周年，配上馬上添福外框配飾，祈求一整年能平安好運旺旺來。
王文宗說，先前已恭請廟內保生大帝等神明坐鎮七星平安橋，讓信眾手持替身可以過七星平安橋消災解厄，過完平安橋後，祈求馬年平安順遂、好運旺旺來。
他說，這兩天還有摸彩活動，現金大紅包、新春大禮包，讓信眾通通帶回家，另廟方準備1000份錢母，提供安光明燈、太歲燈、文昌燈等服務。
今年慈濟宮還推出保生大帝刺繡鑰匙圈、「報馬牛刺繡杯墊」、「古早味保你健康加持袋」、「保生大帝平安悠遊卡」、Q版造型「保生大帝平安悠遊卡」、「保生大帝X國寶葉王交趾陶」時尚彈跳保溫瓶、保生大帝手工平安香皂等宗教文創商品。
