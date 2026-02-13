雲林莿桐孩沙里花海節登場 30公頃花海預計大年初一大爆發

雲林規模最大的莿桐鄉孩沙里花海節，廣達三十公頃花田是春耕前最大的花季，莿桐鄉公所今天舉辦開幕音樂會，請來藝人花田中演唱，並感謝鄉內八個社區精心打造花田創意藝術，增添美意。今年天氣影響花期延後，目前花開僅約五成，預計新春大年初一將會大爆發，正是賞花最佳時節。

沿著桐鄉雲156縣道從孩沙里到樹仔腳堤防公園30公頃的花海大道，已開花約五成，遠望花田繽紛，已吸引不少遊客利用好天氣搶先賞花，鄉長廖秋萍出，從孩沙里公路到樹仔腳堤防公園北岸，今年由公所提供花籽，種出沿綿約兩公里的花海公路，滿田百日草、波斯菊與向日葵，五彩繽紛美不勝收。

廖鄉長說，從156線沿路就可欣賞大自然花海美景與花香，在堤防公園漫步時還可遠眺紫紅、橘黃及混合色的百日草、波斯菊與金黃色的向日葵交織成的絢麗又夢幻的畫卷。今年天氣乾冷及缺雨，致花期延後，預估大年初一起，萬花齊放正是最佳賞花時節。花海節2月21日(初五)結束，當天將開放免費讓遊客把花摘回家，在花季尾聲的大年初四將舉辦「謝花季」，還地於農民後續展開春耕。

今天花田浪漫的薩克斯風音樂響起，藝人如花、花順吉熱情開唱，花叢裡農產風味美食飄香，公所還發送茄芷袋、花種子、雲溉肥及小花盆，讓遊客把美麗帶回家DIY。今年特別由孩沙里、樹仔腳、新莊、榮村、四合、埔尾、大美、溪美8個社區發展協在廣大花田創作「戀戀孩沙里」、「馬上花大財」、「新莊蘭花情」、「農產寶寶」等8座裝置藝術供遊客打卡拍照，成為花節新亮點。