嘉義水上車輛基地新設10米寬聯外道路 今天通車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義水上鄉台鐵車輛基地聯外道路完工，今天正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺。圖／水上鄉公所提供
嘉義水上鄉台鐵車輛基地聯外道路完工，今天正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺。圖／水上鄉公所提供

嘉義水上鄉台鐵車輛基地工程前年6月開工，配合嘉義市區鐵路高架化計畫，將原本在嘉義車站後方的嘉義機務段，南遷至水上車輛基地，基地總面積約22.25公頃，聯外道路工程完工，今天正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺，後續將由水上鄉公所接管維護。

水上鄉長林緗亭說，水上車輛基地距嘉義車站南方約5公里，聯外道路工程近日完成，多次履勘確認安全無虞，道路設施完善、交通動線規畫良好，趕在過年前開放通行。此外，水上車輛基地工程自前年6月開工，總經費約70億元，工期1400天，預計2028年5月完工。

林緗亭也說，這條道路原僅規畫為基地園區內部道路，立委蔡易餘多次向中央協調爭取，開放供地方使用，聯外道路位於水上車輛基地東側，全長1771公尺、路寬10公尺，雙向雙車道設計，設有1.5公尺寬設施帶與農田灌排系統，預期將成為水上鄉重要聯外幹道。

公所指出，聯外道路北端距新設台鐵北回歸線車站約730公尺，可銜接嘉42-1道路、柳林平交道及台1線，經由北回太空館前道路通往鴿溪寮平交道；南端則連接水上市區新進街172巷，距台鐵水上站約450公尺，通車後可取代原先4公尺寬農路，分流車潮交通安全性。

嘉義水上鄉台鐵車輛基地聯外道路完工，今天正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺。圖／水上鄉公所提供
嘉義水上鄉台鐵車輛基地聯外道路完工，今天正式開放通行，全長1771公尺、路寬10公尺。圖／水上鄉公所提供

