台南超萌元宵小提燈「卡比胖拉」亮相 領取時間曝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市展示限量「卡比胖拉」元宵小提燈今天亮相，結合芒果、桔子、柚子」象徵台南四季盛產水果。記者吳淑玲／攝影
台南元宵小提燈今天亮相，由去年人氣IP展「卡比胖拉」人氣角色「芒果午憩」化身而成，並增加「桔子」、「柚子」元素，象徵台南四季盛產水果，期以療癒系卡比胖拉祝福民眾「柚萌柚甜」、「大桔大利」、「光芒萬丈」，同時推廣在地農產。

市長黃偉哲表示，今年元宵節是3月3日，去年萌翻安平吸引逾85萬人次參觀的卡比胖拉IP展，觀旅局將網路票選最佳人氣的「芒果午憩」化身2026最萌小提燈，2月27日及2月28日二天，每日上午10時30分起至下午1時30分，「新化區虎頭埤風景區」、「官田區葫蘆埤自然公園」及「柳營區德元埤荷蘭村」限量發送。

黃偉哲說，今年化身小提燈的卡比胖拉頭上頂著的除了「芒果」以及卡比胖拉最愛的「桔子」外，還增加了「柚子」，都是臺南每年不同季節盛產且鮮甜好吃的水果，要藉人緣極佳、療癒系的卡比胖拉祝福大家2026年「柚萌柚甜」、「大桔大利」、「光芒萬丈」並行銷台南優質農產品。

觀旅局長林國華指出，2月27、28日每天上午10時30分至下午1時30分，將於新化區虎頭埤風景區免費發送2000個小提燈（入園需購票）、官田區葫蘆埤自然公園及柳營區德元埤荷蘭村每日各發送1000個，數量有限，送完為止。

虎頭埤風景區自2月7日至3月8日舉辦2026卡比胖拉出沒虎頭埤！新春「豚」好運活動，園內將展出高12公尺「慢活湯柑」大型氣偶，民眾與氣偶合照並上傳至台南旅遊粉絲團，即有機會獲得卡比胖拉水壺或提袋。

此外，2月27日起，民眾在三個埤塘景區消費滿額或拍照打卡，或參觀北門雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉泡腳池，以及鹽水月津港燈節、新營波光節賞燈，也可兌換小提燈，兌換日期至3月1日或3月8日，送完為止。

各園區均設有消費或打卡兌換方式，例如虎頭埤可憑門票、消費滿額或與氣偶合照兌換；葫蘆埤、德元埤荷蘭村餐廳及商店消費滿額即可獲贈；龜丹溫泉及雙春濱海遊憩區則以拍照打卡換取。鹽水及新營燈節則須於活動粉絲頁留言上傳作品照片，每人限兌換一個，數量有限。

台南市長黃偉哲（中）、立委陳亭妃（右）與觀旅局長林國華今天展示限量「卡比胖拉」元宵小提燈，結合芒果、桔子、柚子」象徵台南四季盛產水果。記者吳淑玲／攝影
台南市展示限量「卡比胖拉」元宵小提燈今天亮相，結合芒果、桔子、柚子」象徵台南四季盛產水果。記者吳淑玲／攝影
