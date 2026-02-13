從軍旅到烘焙創業喜圓夢 雲嘉南分署2期職訓招生緊報名

服役長達13年的職業軍人蔡長庭，因應家庭責任及人生規畫，毅然告別軍旅生涯，在雲嘉南勞動分署協助下，投入分署開設的「在地點心與創意伴手禮班」，結訓後成功創業，在雲林科技大學周邊成立「日夜吐司舖」，順利轉型為餐飲創業者，寫下職涯新頁。

蔡長庭說，軍旅生活培養出高度紀律與執行力，成為轉職挑戰的重要基礎。家中孩子增加，為兼顧家庭生活與事業，萌生轉職創業想法，因長年在軍中，少與社會接觸，不敢貿然投入市場，於是報名參加雲嘉南分署「在地點心與創意伴手禮班」，從頭學起。

他說，透過完整、系統化的職前訓練，建立專業能力，才可降低創業風險，感謝培訓班循序漸進，為毫無創業經驗的他打下良好基礎，還取得中式麵食及烘焙食品（餅乾類、麵包類）丙級技術士證照。

該課程時數840小時，包括產業概論與職業素養、創新產品製作、商業經營、食品安全衛生及烘焙實作技術。學員實際操作發酵類產品、麵包與餅乾製作，並擴及節慶商品及在地食材應用，建立穩定技術；同時學習成本管理與經營行銷、建立品牌。

結訓後，蔡長庭短短兩個月順利開店，創立「日夜吐司舖」，主打熱壓吐司與手工新鮮吐司，結合在地食材與創新口味設計，將所學落實於商店實務，打開市場並累積穩定客源。他說，透過系統化訓練，讓餐飲門外漢的他更具信心，在創業初期能有條理地分析與銷售策略，縮短摸索期，也降低投資風險。