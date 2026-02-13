從軍旅到烘焙創業喜圓夢 雲嘉南分署2期職訓招生緊報名

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
職業軍人蔡長庭透過雲嘉南分署辦理的「在地點心與創意伴手禮班」職前訓練課程，成功實現創業夢想。記者蔡維斌／翻攝
職業軍人蔡長庭透過雲嘉南分署辦理的「在地點心與創意伴手禮班」職前訓練課程，成功實現創業夢想。記者蔡維斌／翻攝

服役長達13年的職業軍人蔡長庭，因應家庭責任及人生規畫，毅然告別軍旅生涯，在雲嘉南勞動分署協助下，投入分署開設的「在地點心與創意伴手禮班」，結訓後成功創業，在雲林科技大學周邊成立「日夜吐司舖」，順利轉型為餐飲創業者，寫下職涯新頁。

蔡長庭說，軍旅生活培養出高度紀律與執行力，成為轉職挑戰的重要基礎。家中孩子增加，為兼顧家庭生活與事業，萌生轉職創業想法，因長年在軍中，少與社會接觸，不敢貿然投入市場，於是報名參加雲嘉南分署「在地點心與創意伴手禮班」，從頭學起。

他說，透過完整、系統化的職前訓練，建立專業能力，才可降低創業風險，感謝培訓班循序漸進，為毫無創業經驗的他打下良好基礎，還取得中式麵食及烘焙食品（餅乾類、麵包類）丙級技術士證照。

該課程時數840小時，包括產業概論與職業素養、創新產品製作、商業經營、食品安全衛生及烘焙實作技術。學員實際操作發酵類產品、麵包與餅乾製作，並擴及節慶商品及在地食材應用，建立穩定技術；同時學習成本管理與經營行銷、建立品牌。

結訓後，蔡長庭短短兩個月順利開店，創立「日夜吐司舖」，主打熱壓吐司與手工新鮮吐司，結合在地食材與創新口味設計，將所學落實於商店實務，打開市場並累積穩定客源。他說，透過系統化訓練，讓餐飲門外漢的他更具信心，在創業初期能有條理地分析與銷售策略，縮短摸索期，也降低投資風險。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署自辦職前訓練課程緊貼產業需求，免費參訓，符合資格者還可申請職訓生活津貼。第2期職前訓練目前正受理報名，3月17日截止，3月20日甄試，4月15日開課，課程涵蓋自動控制（儀電工程）、機械工程師養成、電腦數值控制、創意商品網路行銷、農特產品設計與自媒體行銷等14類職類，預計招收逾300人，相關課程資訊可至雲嘉南分署官網查詢，或電洽06-6985945轉1099，把握機會提升技能，開拓職涯新方向。

蔡長庭嚴選在地新鮮食材，每日現做吐司，讓顧客吃得美味又安心。記者蔡維斌／翻攝
蔡長庭嚴選在地新鮮食材，每日現做吐司，讓顧客吃得美味又安心。記者蔡維斌／翻攝
雲嘉南分署辦理「在地點心與創意伴手禮班」職前訓練課程，專業、紮實的訓練內容，協助創業有成。記者蔡維斌／翻攝
雲嘉南分署辦理「在地點心與創意伴手禮班」職前訓練課程，專業、紮實的訓練內容，協助創業有成。記者蔡維斌／翻攝

