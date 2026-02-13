快訊

嘉市鐵路高架水上車輛基地聯外道路通車 迎春節連假紓解壅塞交通

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化工程，最後一塊拼圖「水上車輛基地」聯外道路上午8時開放通行。。圖／水上鄉公所提供
嘉義市鐵路高架化工程，最後一塊拼圖「水上車輛基地」聯外道路上午8時開放通行。。圖／水上鄉公所提供

嘉義鐵路高架化工程最後一塊拼圖「水上車輛基地」聯外道路，今天上午8時開放通行。這條全長1771公尺的新闢道路，有效分流水上鄉進出車流，改善中興路平交道壅塞情形，為2029年高架化通車奠定重要基礎。

立委蔡易餘爭取推動水上鄉交通建設，促成原屬基地園區內部道路對外開放。水上鄉長林緗亭昨天率隊現勘，確認道路設施與交通動線規畫完善，整體狀況良好，通車後提升地方交通效率與安全。聯外道路位於水上車輛基地東側，路寬由4公尺農路拓寬為10公尺，採雙向雙車道設計，設置1.5公尺設施帶及完整農田灌排系統。

北端距新設台鐵北回歸線車站約730公尺，可銜接嘉42-1道路、柳林平交道及台1線，串聯北回太空館前道路至鴿溪寮平交道；南端距水上站約450公尺，連接水上市區新進街172巷。除供嘉義機務段人員進出，也取代原有狹窄農路，讓居民通行更安全順暢。

水上車輛基地約22.25公頃，相當於37座足球場，是嘉市鐵路高架化計畫核心設施，2024年6月開工，總經費約70億元，工期1400 天，預計2028年完工。規畫20棟建築物，包括檢修庫、材料倉庫、車輪車床工廠及辦公設施。未來將成為列車保養、洗車與檢修的重要據點，提升嘉義鐵路營運效率，施工過程遭丹娜絲斯颱風及西南氣流帶來強降雨，導致工區大範圍積水，一度全區淹沒。工程團隊緊急搶排積水，確保機具與建材安全，雖然進度受考驗，仍展現韌性，快速完成重整，讓工程持續推進。

嘉市鐵路高架全長約10.9公里，總經費334.25億元，將新建嘉義站、嘉北站及北回歸線車站3座高架車站。截至去年底，整體進度56.53%，C613標「水上車輛基地工程進度31.32%。行政院核定通車期程由原訂2025年底展延至2029年12月，隨著水上車輛基地聯外道路通車，地方交通動線逐步成形，為嘉義鐵路新時代揭開序幕。

嘉義市「水上車輛基地」聯外道路上午8時開放通行，全長1771公尺，有效分流水上鄉進出車流，改善中興路平交道壅塞情形，為2029年高架化通車奠定重要基礎。圖／水上鄉公所提供
嘉義市「水上車輛基地」聯外道路上午8時開放通行，全長1771公尺，有效分流水上鄉進出車流，改善中興路平交道壅塞情形，為2029年高架化通車奠定重要基礎。圖／水上鄉公所提供

嘉義 鐵路高架化

