嘉義市文化路夜市超高人氣 林聰明沙鍋魚頭吸客力驚人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接春節連假，嘉義市觀光熱點文化路夜市店家蓄勢待發，其中最具吸客指標的排隊名店林聰明沙鍋魚頭，近年扮演夜市人氣磁石角色，不僅成功打響嘉義美食招牌，也帶動周邊小吃、冷飲店家群聚，形成密度極高的「美食一級戰區」，成為遊客到訪嘉義必踩熱區。

觀光署統計，文化路夜市為全台超高人氣景點。2024年上半年首度列入統計便以825萬人次奪下嘉義景點冠軍，去年1至10月統計更飆升至1113萬人次，人氣遠超其他景點。該夜市以美食林立、交通鄰近火車站為優勢，是遊客、網友口中「美食宇宙中心」。

林聰明沙鍋魚頭以獨特沙鍋魚頭料理聞名全台，濃郁湯頭搭配豐富配料，吸引各地饕客專程朝聖。總店中正路段店面，長年可見排隊人龍，成為帶動商圈重要引擎。許多品牌與人氣小吃看準商機，紛紛進駐周邊路段，逐漸形成高度集中美食聚落。

林聰明沙鍋魚頭總店周邊，集結10多家知名店家，包括旺萊來山鳳梨酥、50嵐手搖飲、阿潘肉包、郭家火雞肉飯、基隆廟口鹹酥雞、品安豆花、崇文嘉義涼麵、所長茶葉蛋、御香屋、方塊吐司等人氣品牌一次匯集，讓遊客在短短數十公尺路段，就能完成多元美食巡禮，讓該區段成為夜市競爭最激烈、人氣最集中的核心戰區。

觀光業者分析，林聰明沙鍋魚頭品牌效應不僅吸引觀光客，也成功延長遊客停留時間。遊客排隊等候期間，往往會順道消費周邊店家，進一步提升整體商圈買氣，形成良性循環。這種以指標名店帶動周邊商業發展的模式，也讓文化路夜市展現強大觀光吸附力。文化路夜市能維持高人氣，除美食密度高，地理位置鄰近火車站、中央噴水圓環與市區商圈，交通便利動線集中，加上可串聯檜意森活村與嘉市立美術館等文化景點，讓旅客步行完成吃喝玩樂購物行程，提升整體旅遊體驗。

美食 嘉義 林聰明

