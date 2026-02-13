聽新聞
0:00 / 0:00
紅色春牛、赤腳牧童亮相
台南正統鹿耳門聖母廟斥資千萬的花火迎春系列活動元宵登場，廟方昨舉行記者會，紅色春牛亮相，大年初一開光後，開放信徒摸春牛討喜氣，另，北港朝天宮第二文物館昨開幕，一一五年歷史的朝天宮第一代、國內首座六角木雕神轎「祖媽轎」亮相，作為開館首展。
聖母廟指出，花火迎春循古禮進行，由台南市長黃偉哲及主祭官鞭春牛十二鞭，唱頌鞭春贊，信眾可參與搶春牛，象徵迎春開泰、祈願風調雨順。晚上推出無人機表演、國際級觀摩秀，結合蜂炮祈福陣，以「花火迎春」為新年揭開光明序幕。
今年春牛牛背是紅色，大年初一開光後開放信徒摸春牛討喜氣，媽祖也指示有春牛金讓大家求平安；春牛童赤腳寓意「是雨水較少之年」。
雲林北港朝天宮第二文物館開幕，朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝天宮文物館是全台歷史最悠久的廟宇博物館，收藏上萬件珍貴文物，委由雲科大團隊長駐進行文物修復，為方便參觀，再設立文物二館，以鎮廟之寶第一代與第二代「祖媽轎」及人間國寶洪平順彩繪的門神作品，作為開館首展。
第一代祖媽轎由漳派木匠大師陳應彬設計雕刻，一九一二年完工，神轎以「九骨木」雕製而成，轎頂「五老盤壽」及轎邊環繞四海龍王及廿四司，雕工精細傳神。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。