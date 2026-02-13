紅色春牛、赤腳牧童亮相

台南正統鹿耳門聖母廟斥資千萬的花火迎春系列活動元宵登場，廟方昨舉行記者會，紅色春牛亮相，大年初一開光後，開放信徒摸春牛討喜氣，另，北港朝天宮第二文物館昨開幕，一一五年歷史的朝天宮第一代、國內首座六角木雕神轎「祖媽轎」亮相，作為開館首展。

聖母廟指出，花火迎春循古禮進行，由台南市長黃偉哲及主祭官鞭春牛十二鞭，唱頌鞭春贊，信眾可參與搶春牛，象徵迎春開泰、祈願風調雨順。晚上推出無人機表演、國際級觀摩秀，結合蜂炮祈福陣，以「花火迎春」為新年揭開光明序幕。

今年春牛牛背是紅色，大年初一開光後開放信徒摸春牛討喜氣，媽祖也指示有春牛金讓大家求平安；春牛童赤腳寓意「是雨水較少之年」。

雲林北港朝天宮第二文物館開幕，朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝天宮文物館是全台歷史最悠久的廟宇博物館，收藏上萬件珍貴文物，委由雲科大團隊長駐進行文物修復，為方便參觀，再設立文物二館，以鎮廟之寶第一代與第二代「祖媽轎」及人間國寶洪平順彩繪的門神作品，作為開館首展。