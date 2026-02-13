熱鬧元宵 鹽水蜂炮撞期嘉義台灣燈會

元宵重要民俗活動台南鹽水蜂炮與在嘉義縣舉辦的台灣燈會時間重疊，兩大活動具高度吸引力，預期將帶動大量跨縣市人潮，對交通疏運與公共安全形成嚴峻考驗。台南市政府與嘉義縣政府皆要求相關單位提前部署，強化安全管理與交通規畫，務求活動順利進行、風險降至最低。

鹽水月津港燈節展出至三月八日，緊接著鹽水蜂炮於三月二日至三日登場；台灣燈會三月三日至十五日在嘉義舉辦，台南市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮屬高密度、高風險活動，要求全面落實安全規範，維護參與民眾與居民安全。

民政局表示，鹽水蜂炮由鹽水武廟籌畫，炮城設置與施放須依規定申請並完成消防安全審查，參與民眾應配戴全罩式安全帽、護目鏡、口罩及棉質厚衣物，並與炮城保持安全距離。活動期間，鹽水市區及周邊道路將實施分階段交通管制，規畫車輛改道、行人徒步區、停車與接駁動線，警方將視人潮與車流狀況機動調整。

嘉義縣長翁章梁昨天視察太子大道三大燈區進度，與鄒族孩子一起彩繪燈組。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會在嘉義縣治特區規畫卅公頃燈區，縣府前四大廣場設置主燈區與副燈區，並在太子大道延伸規畫三大主題燈區。縣長翁章梁昨視察工程進度，走訪太子大道燈區體驗竹筒燈裝置，並與鄒族孩童彩繪燈組。鄒族燈區設置高六公尺的神樹主燈，並安排每日兩場部落樂團演出與大圍舞體驗。

縣府文觀局也公布超級瑪利歐燈區規畫，將打造十公尺的瑪利歐主燈，搭配星星元素及燈光設計，規畫Switch 2遊戲體驗區、角色見面會，燈區開放時間為平日下午二時，周五至周日早上十時，每周五至周日安排角色見面會。

縣府公布燈會交通管制措施，主燈區與太子大道設為行人徒步區，周邊道路僅限持證人員與居民通行。燈會期間高鐵嘉義站及展區周邊提供逾萬個汽機車停車位，提供免費接駁，可在高鐵、台鐵嘉義站及嘉義棒球場、朴子轉運站搭乘。