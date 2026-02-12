彰化縣長王惠美親揭一句話 催生彰溪州鄉濁水溪右岸景觀工程

彰化縣濁水溪右岸景觀工程今開工動土，縣長王惠美和溪州鄉所會、地方人士都期待完工後，西螺大橋北端景觀能與南端的雲林縣媲美，水利署第四河川分署將整修濁水溪堤防，串連縣政府景觀工程形成帶狀觀光景點。

縣長王惠美致詞時表示，新冠疫情剛爆發，溪州鄉主祀鍾馗的震威宮舉辦遶境驅除疫瘴，她參加相關活動，有地方人士問「為什麼西螺大橋南端雲林縣做得很好看，北端彰化縣不是種田就是長草？」當下她有感而發，回到縣政府後找財政、地政等單位研究，尋求縣議會支持和溪州鄉公所協助，歷經兩年多說服承租河川公地農民，土地交給政府綠美化。

城市暨觀光發展處長王瑩琦簡報指出，工程設計以西螺大橋為主題軸線，園區鋪設心形象徵自然友善，納入軍事、濁水溪、西螺大橋等設置歷史解說步道，另有竹筏、五分車、鐵軌的意象，呈現西螺大橋建橋前的竹筏渡河，乃至溪州糖廠糖鐵繁榮時期的歷史縮影。

第四河川分署長張朝恭說，規畫進行濁水溪水尾堤段環境營造工程，從中沙大橋到高鐵橋段，全長2.6公里，總經費9500萬元，預計今年5月開工，將結合水文化、廟宇文化和水工法，串連彰化縣濁水溪右岸景觀工程形成帶狀觀光休憩帶。

濁水溪右岸整體景觀並設置休憩設施有多樣化遊具、滑步車場、繪牆、多功能草坪與體健設施，適合全齡休憩遊玩。園區總面積約3.6公頃，工程經費4354多萬元，工期預計240日曆天。