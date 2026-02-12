快訊

彰化縣長王惠美親揭一句話 催生彰溪州鄉濁水溪右岸景觀工程

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉濁水溪右岸景觀工程今動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉濁水溪右岸景觀工程今動土。記者簡慧珍／攝影

彰化濁水溪右岸景觀工程今開工動土，縣長王惠美和溪州鄉所會、地方人士都期待完工後，西螺大橋北端景觀能與南端的雲林縣媲美，水利署第四河川分署將整修濁水溪堤防，串連縣政府景觀工程形成帶狀觀光景點。

縣長王惠美致詞時表示，新冠疫情剛爆發，溪州鄉主祀鍾馗的震威宮舉辦遶境驅除疫瘴，她參加相關活動，有地方人士問「為什麼西螺大橋南端雲林縣做得很好看，北端彰化縣不是種田就是長草？」當下她有感而發，回到縣政府後找財政、地政等單位研究，尋求縣議會支持和溪州鄉公所協助，歷經兩年多說服承租河川公地農民，土地交給政府綠美化。

城市暨觀光發展處長王瑩琦簡報指出，工程設計以西螺大橋為主題軸線，園區鋪設心形象徵自然友善，納入軍事、濁水溪、西螺大橋等設置歷史解說步道，另有竹筏、五分車、鐵軌的意象，呈現西螺大橋建橋前的竹筏渡河，乃至溪州糖廠糖鐵繁榮時期的歷史縮影。

第四河川分署長張朝恭說，規畫進行濁水溪水尾堤段環境營造工程，從中沙大橋到高鐵橋段，全長2.6公里，總經費9500萬元，預計今年5月開工，將結合水文化、廟宇文化和水工法，串連彰化縣濁水溪右岸景觀工程形成帶狀觀光休憩帶。

濁水溪右岸整體景觀並設置休憩設施有多樣化遊具、滑步車場、繪牆、多功能草坪與體健設施，適合全齡休憩遊玩。園區總面積約3.6公頃，工程經費4354多萬元，工期預計240日曆天。

彰化縣溪州鄉濁水溪右岸景觀工程動土，小朋友為活動添活潑生氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉濁水溪右岸景觀工程動土，小朋友為活動添活潑生氣。記者簡慧珍／攝影

濁水溪 西螺大橋 王惠美 彰化

相關新聞

台南捷運藍線一期拚年底動工 捷運工程處新人事布達

台南捷運藍線一期預計年底動工，為加速路網建設，打造便捷、準點與永續的軌道運輸環境，南市交通局今天下午布達台南市捷運工程處...

台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有...

彰化縣長王惠美親揭一句話 催生彰溪州鄉濁水溪右岸景觀工程

彰化縣濁水溪右岸景觀工程今開工動土，縣長王惠美和溪州鄉所會、地方人士都期待完工後，西螺大橋北端景觀能與南端的雲林縣媲美，...

嘉義朴子天公壇新春開廟門 小金豆、大電視抽獎吸人潮

嘉義縣朴子天公壇農曆除夕2月16日晚上11時45分將由主委林博文帶領團拜後開廟門，今年廟方加碼舉辦摸彩活動，將抽出13顆...

雲林縣府協調50間診所春節不打烊 6大醫院加開傳染病特別門診

春節假期長達9天，雲林縣府推出「春節不打烊」基層門診獎勵方案，號召全縣17鄉鎮50間診所從初一到初三提供190診次，同時...

北港朝天宮第二文物展廳開幕 典藏的兩代「祖媽轎」合體亮相

國內媽祖信仰本山北港朝天宮第二文物館今天開幕，已有115年歷史的朝天宮第一代也是國內第一座六角木雕神轎「祖媽轎」，整修後...

