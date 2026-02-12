嘉義朴子天公壇新春開廟門 小金豆、大電視抽獎吸人潮

嘉義縣朴子天公壇農曆除夕2月16日晚上11時45分將由主委林博文帶領團拜後開廟門，今年廟方加碼舉辦摸彩活動，將抽出13顆小金豆，每顆金豆重量約3分，還有55吋電視、2000元紅包等獎品，摸彩券限量2000張，邀請大家到天公壇參拜。

朴子天公壇主委林博文說，當晚發放開運筆及摸彩券，天公壇每年都會抽黃金，即便現在金價不菲，仍準備小金豆給信眾摸彩，原預計抽出10顆小金豆，有信徒再加碼捐出3顆，目前共有13顆小金豆，有望再繼續增加。

廟方表示，摸彩券限量2000張，數量有限發完為止，現場將設置排隊動線，預計晚上11時30分起開始發放摸彩券，拿到抽獎券後可至廟裡參拜，開廟門團拜後就會抽獎；今年獎品豐富，大獎包括13顆3分重金豆，8台55吋電視，還有超過20包2千元紅包，邀請大家參加。

議員黃嫈珺說，她從小在朴子天公壇這條路上長大，對廟宇與地方情感深厚，自認是「天公壇的女兒」，也是虔誠信徒的一分子。適逢農曆新年，她希望以實際行動回饋信眾與鄉親，特別準備2千個小紅包，每包10元，將在開廟門當天發送，與大家結緣分享新年喜氣與祝福。