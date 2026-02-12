快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義朴子天公壇新春開廟門 小金豆、大電視抽獎吸人潮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子天公壇除夕開廟門，將抽出8台55吋電視、13顆小金豆，目前獎品仍在持續增加。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子天公壇除夕開廟門，將抽出8台55吋電視、13顆小金豆，目前獎品仍在持續增加。記者黃于凡／攝影

嘉義朴子天公壇農曆除夕2月16日晚上11時45分將由主委林博文帶領團拜後開廟門，今年廟方加碼舉辦摸彩活動，將抽出13顆小金豆，每顆金豆重量約3分，還有55吋電視、2000元紅包等獎品，摸彩券限量2000張，邀請大家到天公壇參拜。

朴子天公壇主委林博文說，當晚發放開運筆及摸彩券，天公壇每年都會抽黃金，即便現在金價不菲，仍準備小金豆給信眾摸彩，原預計抽出10顆小金豆，有信徒再加碼捐出3顆，目前共有13顆小金豆，有望再繼續增加。

廟方表示，摸彩券限量2000張，數量有限發完為止，現場將設置排隊動線，預計晚上11時30分起開始發放摸彩券，拿到抽獎券後可至廟裡參拜，開廟門團拜後就會抽獎；今年獎品豐富，大獎包括13顆3分重金豆，8台55吋電視，還有超過20包2千元紅包，邀請大家參加。

議員黃嫈珺說，她從小在朴子天公壇這條路上長大，對廟宇與地方情感深厚，自認是「天公壇的女兒」，也是虔誠信徒的一分子。適逢農曆新年，她希望以實際行動回饋信眾與鄉親，特別準備2千個小紅包，每包10元，將在開廟門當天發送，與大家結緣分享新年喜氣與祝福。

嘉義縣朴子天公壇除夕開廟門，議員黃嫈珺將發放2千個10元小紅包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子天公壇除夕開廟門，議員黃嫈珺將發放2千個10元小紅包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子天公壇除夕開廟門，將抽出8台55吋電視、13顆小金豆，目前獎品仍在持續增加。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子天公壇除夕開廟門，將抽出8台55吋電視、13顆小金豆，目前獎品仍在持續增加。記者黃于凡／攝影

彩券 紅包 朴子 嘉義

延伸閱讀

全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放

春節北市慈惠堂、奉天宮參拜車潮 福德街部分路段交通管制

南下旅客更方便 台鐵3月23日每日新增2班「台中-潮州」EMU3000自強號

嘉義大埔鄉公所爆家族式貪瀆！鄉長3兄弟涉圖利詐財遭起訴

相關新聞

台南捷運藍線一期拚年底動工 捷運工程處新人事布達

台南捷運藍線一期預計年底動工，為加速路網建設，打造便捷、準點與永續的軌道運輸環境，南市交通局今天下午布達台南市捷運工程處...

台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有...

嘉義朴子天公壇新春開廟門 小金豆、大電視抽獎吸人潮

嘉義縣朴子天公壇農曆除夕2月16日晚上11時45分將由主委林博文帶領團拜後開廟門，今年廟方加碼舉辦摸彩活動，將抽出13顆...

雲林縣府協調50間診所春節不打烊 6大醫院加開傳染病特別門診

春節假期長達9天，雲林縣府推出「春節不打烊」基層門診獎勵方案，號召全縣17鄉鎮50間診所從初一到初三提供190診次，同時...

北港朝天宮第二文物展廳開幕 典藏的兩代「祖媽轎」合體亮相

國內媽祖信仰本山北港朝天宮第二文物館今天開幕，已有115年歷史的朝天宮第一代也是國內第一座六角木雕神轎「祖媽轎」，整修後...

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

台南市永康區交通動脈中華路許多路段步行環境惡劣，車水馬龍卻沒人行道或斷斷續續，民眾抱怨非常危險、身障者更是寸步難行。永康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。