雲林縣府協調50間診所春節不打烊 6大醫院加開傳染病特別門診

春節假期長達9天，雲林縣府推出「春節不打烊」基層門診獎勵方案，號召全縣17鄉鎮50間診所從初一到初三提供190診次，同時結合部分藥局本月14日至22日慢性處方籤可提前到6家藥局拿藥並對行動不便者提供送藥到家服務，方便民眾就近看診、取藥，並減輕大醫院急診負荷。

雲林春節醫藥照護全方位不打烊今天由縣長張麗善、衛生局長曾春美與雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、雲林縣藥師公會理事長許仁厚、雲林縣診所協會理事長林嘉祈等人主持啟動儀式，宣布大年初一至初三縣內17鄉鎮市有50家診所提供門診服務，3天共計190診次。

張麗善說，春節多數診所休診，許多輕症病患湧入大醫院急診，造成就診壅塞，縣府今年推出獎勵方案，每診次補助3000元，感謝診所配合也呼籲感冒或輕症患者，就近就地到診所就醫，落實醫療分級與分統，減輕醫院負荷。若發現鄰居或親友心理憂鬱、情緒低落請撥打1925安心專線協助。

除春節診所不打烊，曾春美說，縣府與雲林藥師公會合作提供慢性處方箋提早領藥，包括斗六上好、土庫健康、斗南仁安堂、斗南全安、崙背三馬藥師及水林全仁等6家藥局，春節期間也對獨居長者、身心障礙及偏遠地區交通不便者等7大對象，一通電話送藥到宅服務，歡迎善用。

鑑於去年流感嚴重急診塞爆，縣內6家急救責任醫院從大年初1至初3開設傳染病特別門診，台大雲林分院17日上、下午內科、感染或胸腔科，下午小兒科。18日上午內科、感染或胸腔科、下午內科、感染或胸腔科、小兒科。19日上午感染或胸腔科、下午內科、感染或胸腔科、小兒科。

雲林長庚醫院17日至19日每天上午內科、下午小兒科。雲林基督教醫院17日至19日上、下午內科。若瑟醫院17日上午內科、兒科，下午內科、兒科各。18日上午內科、胸腔或感染科、兒科，下午兒科、胸腔或感染科。19日內科、兒科，下午內科。

成大斗六分院17日上、下午胸腔或感染科。18日上、下午內科。19日上午內科、下午內科。中國醫藥大學北港附設醫院17日至19日上、下午內科。