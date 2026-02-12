北港朝天宮第二文物展廳開幕 典藏的兩代「祖媽轎」合體亮相

國內媽祖信仰本山北港朝天宮第二文物館今天開幕，已有115年歷史的朝天宮第一代也是國內第一座六角木雕神轎「祖媽轎」，整修後公開亮相作為開館首展，這座「六儀神鸞」全轎木雕的神舆出自漳派木匠大師陳應彬之手，造型設計是一座廟的縮影，雕工細緻，此外第二代「祖媽轎」及洪平順大師彩繪的朝天宮新門也一併展出，歡迎過年走春前往一覽百年神轎丰采。

位在朝天宮後側行政大樓一樓的文物二館，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀、副縣長陳璧君、文化部文資局副局長林尚瑛及文觀處長謝明璇主持開幕，蔡咏鍀指出，朝天宮文物館創立於一九五六年，是全臺歷史最悠久的廟宇博物館，收藏上萬件珍貴文物，目前委由雲科大團隊長駐進行文物修復。

他說，為方便民眾參觀，在廟後行政大樓一樓再設立文物二館，並以鎮廟之寶的名師鉅作第一代與第二代「祖媽轎」及人間國寶洪平順彩繪的門神作品，作為開館首展，為確保百年神轎安全，二館設有恆溫空調及自動遮陽設備，讓民眾近距離欣賞百年神輿之美。

朝天宮監事主席也是「金順盛」祖媽會前會長吳俊彥表示，第一代祖媽轎由漳派木匠大師陳應彬設計雕刻，民國元年（1912年）完工，整座神轎以「九骨木」雕製而成，轎面有著名的螭虎團字「北港朝天宮」字樣的鑿花，轎頂「五老盤壽」及轎邊環繞四海龍王及二十四司，雕工精細傳神，絕無僅有，也彰顯媽祖地位尊榮，當年造價足以購買二十甲土地，1914年曾獲南部物產共進會「紀念賞牌」，被視為臺灣現存最精緻的神轎之一。

第二代祖媽轎在1957年由北港大木作世家許澤南設計，鹿港匠師李煥美雕刻完成，直至2019年第三代祖媽轎完工後才正式退役，見證百餘年媽祖信仰傳承。