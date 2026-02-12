快訊

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

北港朝天宮第二文物展廳開幕 典藏的兩代「祖媽轎」合體亮相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代鎮廟之寶百年「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代鎮廟之寶百年「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影

國內媽祖信仰本山北港朝天宮第二文物館今天開幕，已有115年歷史的朝天宮第一代也是國內第一座六角木雕神轎「祖媽轎」，整修後公開亮相作為開館首展，這座「六儀神鸞」全轎木雕的神舆出自漳派木匠大師陳應彬之手，造型設計是一座廟的縮影，雕工細緻，此外第二代「祖媽轎」及洪平順大師彩繪的朝天宮新門也一併展出，歡迎過年走春前往一覽百年神轎丰采。

位在朝天宮後側行政大樓一樓的文物二館，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀、副縣長陳璧君、文化部文資局副局長林尚瑛及文觀處長謝明璇主持開幕，蔡咏鍀指出，朝天宮文物館創立於一九五六年，是全臺歷史最悠久的廟宇博物館，收藏上萬件珍貴文物，目前委由雲科大團隊長駐進行文物修復。

他說，為方便民眾參觀，在廟後行政大樓一樓再設立文物二館，並以鎮廟之寶的名師鉅作第一代與第二代「祖媽轎」及人間國寶洪平順彩繪的門神作品，作為開館首展，為確保百年神轎安全，二館設有恆溫空調及自動遮陽設備，讓民眾近距離欣賞百年神輿之美。

朝天宮監事主席也是「金順盛」祖媽會前會長吳俊彥表示，第一代祖媽轎由漳派木匠大師陳應彬設計雕刻，民國元年（1912年）完工，整座神轎以「九骨木」雕製而成，轎面有著名的螭虎團字「北港朝天宮」字樣的鑿花，轎頂「五老盤壽」及轎邊環繞四海龍王及二十四司，雕工精細傳神，絕無僅有，也彰顯媽祖地位尊榮，當年造價足以購買二十甲土地，1914年曾獲南部物產共進會「紀念賞牌」，被視為臺灣現存最精緻的神轎之一。

第二代祖媽轎在1957年由北港大木作世家許澤南設計，鹿港匠師李煥美雕刻完成，直至2019年第三代祖媽轎完工後才正式退役，見證百餘年媽祖信仰傳承。

除了祖媽轎，由人間國寶洪平順為朝天宮三川殿重新彩繪的七組門神，將擇日更換為朝天宮新門，由已故大師陳壽彝所畫的舊門神將進行修復典藏。二館展廳於過年期間採限額、限時方式開放參觀，讓民眾近距離欣賞祖媽轎之美與傳統彩繪藝術價值。

北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代和第二代鎮廟之寶「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代和第二代鎮廟之寶「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代和第二代鎮廟之寶「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代和第二代鎮廟之寶「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代鎮廟之寶百年「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代鎮廟之寶百年「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
國寶級彩繪大師洪平順說明他為朝天宮新彩繪的七組門神創作歷程。記者蔡維斌／攝影
國寶級彩繪大師洪平順說明他為朝天宮新彩繪的七組門神創作歷程。記者蔡維斌／攝影
第一代百年神轎出自漳派木匠大師陳應彬之手，雕工細緻，轎面鑿花隱藏著「北港朝天宮」字樣。記者蔡維斌／攝影
第一代百年神轎出自漳派木匠大師陳應彬之手，雕工細緻，轎面鑿花隱藏著「北港朝天宮」字樣。記者蔡維斌／攝影
第一代百年神轎出自漳派木匠大師陳應彬之手，雕工細緻，轎頂的五老盤壽十分傳神。記者蔡維斌／攝影
第一代百年神轎出自漳派木匠大師陳應彬之手，雕工細緻，轎頂的五老盤壽十分傳神。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代鎮廟之寶百年「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮文物二館開幕，以典藏的第一代鎮廟之寶百年「祖媽轎」作為開館首展，將開放供人參觀，相當難得。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮大門彩繪出自已故國寶大師陳壽彝之手，將擇日拆換，舊門神將進行修復典藏。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮大門彩繪出自已故國寶大師陳壽彝之手，將擇日拆換，舊門神將進行修復典藏。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 文物 神轎 媽祖

延伸閱讀

民眾黨議員初選落幕、選戰啟動 黃國昌將合體三蘆參選人

影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

媽祖東渡日本 北港朝天宮首創台灣文化首航

影／捐贈棒球生涯文物 陳義信：若無榮工處就沒有我

相關新聞

台南捷運藍線一期拚年底動工 捷運工程處新人事布達

台南捷運藍線一期預計年底動工，為加速路網建設，打造便捷、準點與永續的軌道運輸環境，南市交通局今天下午布達台南市捷運工程處...

台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有...

北港朝天宮第二文物展廳開幕 典藏的兩代「祖媽轎」合體亮相

國內媽祖信仰本山北港朝天宮第二文物館今天開幕，已有115年歷史的朝天宮第一代也是國內第一座六角木雕神轎「祖媽轎」，整修後...

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

台南市永康區交通動脈中華路許多路段步行環境惡劣，車水馬龍卻沒人行道或斷斷續續，民眾抱怨非常危險、身障者更是寸步難行。永康...

網友敲碗爆紅「菜奇鴨」！黃偉哲：過年達成集章任務可抽200個

台南超人氣吉祥物「菜奇鴨」有錢買不到，網友敲碗，台南市長黃偉哲宣布， 自2月14日（周六）起至2月22日（周日）春節連假...

斗六人潮最多西市場清道淨空 春節週邊道路封街管制

雲林縣斗六市人潮最多的西市場，週邊道路常有人以物品占用，通行品質與公共安全大打折扣，配合春節到來，斗六市公所今天會同清潔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。