台南捷運藍線一期拚年底動工 捷運工程處新人事布達

台南捷運藍線一期預計年底動工，為加速路網建設，打造便捷、準點與永續的軌道運輸環境，南市交通局今天下午布達台南市捷運工程處新任處長莊惠忠及秘書盧彥璁，以「綠能軌道、智慧路網、人本交通」為願景，展現交通局全力推動大台南捷運系統從規劃邁向動工的決心。

新任捷運工程處處長莊惠忠，為淡江大學交通管理（科學）學系畢業，歷任交通局綜合規劃科科長、交通工程科技正及運輸管理科股長等職，基層歷練豐富，具深厚交通專業素養。

莊惠忠具備豐富大型交通建設與活動統籌經驗，任內曾帶領團隊督辦「2025城鎮韌性—關鍵基礎設施防護演習」，妥善規劃演練流程與交通動線；於2024台灣燈會期間負責交通總體規劃，並擔任交通指揮中心統籌，全面掌握人流、車流及即時應變調度，確保大型活動交通順暢無虞，充分展現交通統籌與危機處理能力。

莊惠忠也主導推動台南市公共自行車租賃系統（YouBike 2.0）建置工作，持續擴增站點與完善營運布局，至今公共自行車站點已全面覆蓋全市37個行政區，建置規模達632站，有效提升市民使用綠色運輸之便利性，整體推動成果深獲肯定。配合此次所屬機關首長人事異動，捷運工程處秘書由該處綜合規劃課課長盧彥璁陞任。

交通局長王銘德表示，此次人事調整秉持市長黃偉哲「用人唯才、適才適所」的原則，期勉新任幹部發揮專長、承先啟後，持續推動首條捷運線的實質動工進程，為台南捷運路網發展開創新里程碑。