台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

台南市永康區交通動脈中華路許多路段步行環境惡劣，車水馬龍卻沒人行道或斷斷續續，民眾抱怨非常危險、身障者更是寸步難行。永康區公所今天邀請身障代表會勘，宣布已完工中正南路到五福街路段先開放。

總經費1.6億元的「中華路人行道更新工程」，施工路段來回超過6公里，預計11月底完工。

公所表示，為了確保這條新人行道真正符合「通用設計」，今天邀請身障團體代表共同參與現場巡察，並針對身障代表對路段實測給出的建議改善調整，期待整體完工後，提供更安全的人行空間，並成為永康區「人本交通示範標竿。」

區公所說，中華路更新工期達396日曆天，施工期間帶來的粉塵、噪音與通行不便，對沿線商家造成不小衝擊。感謝所有店家的體諒與包容：「沒有店家的支持，這條安全廊道就無法實現。」

公所說，市長黃偉哲市府也要求在春節活動高峰期暫停施工，並開放已完工路段，讓中華路的店家能在更好的環境迎接年節人潮。