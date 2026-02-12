快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供

台南市永康區交通動脈中華路許多路段步行環境惡劣，車水馬龍卻沒人行道或斷斷續續，民眾抱怨非常危險、身障者更是寸步難行。永康區公所今天邀請身障代表會勘，宣布已完工中正南路到五福街路段先開放。

總經費1.6億元的「中華路人行道更新工程」，施工路段來回超過6公里，預計11月底完工。

公所表示，為了確保這條新人行道真正符合「通用設計」，今天邀請身障團體代表共同參與現場巡察，並針對身障代表對路段實測給出的建議改善調整，期待整體完工後，提供更安全的人行空間，並成為永康區「人本交通示範標竿。」

區公所說，中華路更新工期達396日曆天，施工期間帶來的粉塵、噪音與通行不便，對沿線商家造成不小衝擊。感謝所有店家的體諒與包容：「沒有店家的支持，這條安全廊道就無法實現。」

公所說，市長黃偉哲市府也要求在春節活動高峰期暫停施工，並開放已完工路段，讓中華路的店家能在更好的環境迎接年節人潮。

呼籲人行道僅供行人通行，嚴禁汽機車停放或移動式廣告招牌占用，若有違法占用將請警察單位加強執行取締。

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供
台南永康「行人地獄」中華路人行道改善，區公所邀請身障團體代表會勘。圖／公所提供

人行道 身障者 通用設計

延伸閱讀

高雄轎車失控衝人行道 衝向漢堡店車毀人傷

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

3歲男童與外婆賭氣趴公園人行道地上睡著 豐原警民幫找人

台鐵永康=台南路段「陸橋有人徘徊」 警控制路人恢復正常行駛

相關新聞

台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有...

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

台南市永康區交通動脈中華路許多路段步行環境惡劣，車水馬龍卻沒人行道或斷斷續續，民眾抱怨非常危險、身障者更是寸步難行。永康...

網友敲碗爆紅「菜奇鴨」！黃偉哲：過年達成集章任務可抽200個

台南超人氣吉祥物「菜奇鴨」有錢買不到，網友敲碗，台南市長黃偉哲宣布， 自2月14日（周六）起至2月22日（周日）春節連假...

斗六人潮最多西市場清道淨空 春節週邊道路封街管制

雲林縣斗六市人潮最多的西市場，週邊道路常有人以物品占用，通行品質與公共安全大打折扣，配合春節到來，斗六市公所今天會同清潔...

嘉義新港閒置市場將活化 打造「藍市場」辦燈會展活力

嘉義縣新港鄉第一公有市場閒置多年，鄉公所規畫打造文創「藍市場」，開放在地新創及餐飲業者進駐，目前正向中央爭取空間改造經費...

台南蜜棗空運新加坡高端市場 連4周穩定銷售、開市即完售

台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉產地優勢與穩定品質管理，已連續4週以空運方式出口新加坡，展現強勁市場需求。產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。